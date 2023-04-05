Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi 2023-2025: Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023, 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?

Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi merak ediliyor. 2023-2025 dönemli sözleşmelerine ilişkin görüşmelerin resmen başlamasıyla birlikte "Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023, 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Konuyla ilgili olarak Bakan Bilgin'den de açıklama geldi. Peki, Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023, 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme tarihi belli oldu mu? İşte o detaylar.