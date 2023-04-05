Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi 2023-2025: Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023, 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,



"Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.



Kamu işçileri toplu sözleşmesi ile kamuda çalışan 700 bin işçinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni oluşturuldu. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor.