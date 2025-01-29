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Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:29

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI OCAK 2025 | KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Son dakika gelişmesiyle kamu kurumlarına personel alımı yapılacağı açıklandı. Kamuya ait çeşitli kurum ve kuruluşlarda boş kadroları doldurmak amacıyla binlerce yeni memur işe alınacak. Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,İSKİ gibi kurumlar personel alımı yapacaklarını Resmi Gazete'de duyurdu. İlanlarda başvuru tarihleri, şartlar ve branşlar hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, hangi kamu kurumları memur alımı yapacak? İşte kamu personeli alım ilanları!

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI OCAK 2025 | KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek binlerce memur için başvurular başladı. Birçok bakanlık ve resmi kurum, uygun pozisyonlar için alım gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS'li ya da KPSS'siz tüm kadroları takip ediyor. İşte kamu personeli alım ilanları ve başvuru detayları!

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI OCAK 2025 | KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK 2025

Birçok farklı kurumda binlerce kadro için memur alımı yapılacak. Memur ve işçi kadrolarında yer almak isteyen adaylar için ilanlar yayınlandı.

İşte kamu personeli alım ilanı detayları

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KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI OCAK 2025 | KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 97 ADAY MESLEK MEMURU ALACAK (BUGÜN SON GÜN!)
Giriş sınavı başvuruları 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve 28 Ocak 2025 Salı günü saat 14:00'te sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI OCAK 2025 | KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

MSB PERSONEL ALIMI (SON 2 GÜN!)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu. Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar gerekli şartları sağlamaları halinde "uzman erbaş" veya "sözleşmeli er" statülerinden sadece birisini tercih edebilecek

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI OCAK 2025 | KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

KGM 6 MEMUR ALIMI YAPACAK (SON 3 GÜN!)

KGM; 1 inşaat mühendisi, 2 makine mühendisi, 2 harita mühendisi ve 1 matematikçi olmak üzere toplamda 6 memur alımı da yapacak.

15 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 30 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

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