KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler Aralık ayı personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Kamuya personel alımlarına her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Farklı iş kollarında ve branşlarda yapılacak bu alımların başvuru tarihleri ve şartları arama motorlarında mercek altına alındı. İşte, Aralık 2024 KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan kurumlar listesi...