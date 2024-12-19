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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:52

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

Kamu personel alıı yapacak kurumlar listesi güncellendi. KPSS'li ve KPSS'siz alım gerçekleştirecek çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler kurumların başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2024 Aralık ayında hangi kurumlar KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak, hangi kadro ve branşlarda?

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler Aralık ayı personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Kamuya personel alımlarına her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Farklı iş kollarında ve branşlarda yapılacak bu alımların başvuru tarihleri ve şartları arama motorlarında mercek altına alındı. İşte, Aralık 2024 KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapan kurumlar listesi...

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

KAMU PERSONEL ALIM İLANLARI GÜNCEL LİSTE (ARALIK 2024)

2024 yılı Aralık ayında, birçok kamu kurumu KPSS şartı aramadan personel alımlarına devam ediyor. Bu ilanlar, özellikle belediyeler, il özel idareleri ve çeşitli kamu kuruluşlarında yer almaktadır. Birçok farklı kurum, memur ve işçi alımları gerçekleştireceğini duyurdu.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...

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KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara sözlü sınav ile 35 uzman yardımcısı alınacak. Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılabilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı adresinden elektronik olarak yapabilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI
Tarım ve Orman Bakanlığına 99 uzman yardımcısı alınacak. Adaylar başvurularını, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde"Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

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