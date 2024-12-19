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KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
10:52
KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar başladı! Hangi kurumlar alım yapacak, şartları neler?
Kamu personel alıı yapacak kurumlar listesi güncellendi. KPSS'li ve KPSS'siz alım gerçekleştirecek çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler kurumların başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2024 Aralık ayında hangi kurumlar KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak, hangi kadro ve branşlarda?