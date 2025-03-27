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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | Birçok kurumdan memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
14:31
KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | Birçok kurumdan memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Mart ayında birçok ilan için başvuru ekranı erişime açılırken, yeni ilanlar da yayımlanmaya devam ediyor. Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, eski hükümlü olmak üzere birçok kurum alım yapıyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...