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Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 14:31

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | Birçok kurumdan memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Mart ayında birçok ilan için başvuru ekranı erişime açılırken, yeni ilanlar da yayımlanmaya devam ediyor. Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, eski hükümlü olmak üzere birçok kurum alım yapıyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | Birçok kurumdan memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Kamu personel alımı birçok kurumda devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alımlarında, başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor. Belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler ve daha birçok kurum personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman? İşte, başvuru koşulları ve detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | Birçok kurumdan memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | Birçok kurumdan memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | Birçok kurumdan memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 10 ZABITA MEMURU ALACAK

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | Birçok kurumdan memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

ADLI TIP KURUMU 80 MEMUR ALACAK

Adli Tup Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 memur alacak.

Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 30 Mart tarihinde sona erecek.