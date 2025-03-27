KAMU PERSONEL ALIMI 2025 | Birçok kurumdan memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Kamu personel alımı birçok kurumda devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alımlarında, başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor. Belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler ve daha birçok kurum personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman? İşte, başvuru koşulları ve detaylar...