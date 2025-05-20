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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 14:33

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

Kamuya personel alımıyla ilgili yeni duyurular yayımlandı. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumları; KPSS puan şartı bulunan ya da KPSS'siz başvuru yapılabilen ilanlarla kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere pek çok kamu kurumu farklı alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayımlıyor. Peki, kamu personel alımı ne zaman, hangi kurumlara personel alınacak?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

Mayıs 2025 itibarıyla kamu kurumlarında memur ve işçi alımları hız kesmeden sürüyor. En son ilanlar, Resmî Gazete ve ilgili kamu kurumlarının resmî web siteleri aracılığıyla duyuruldu. İşte güncel kamu personeli alım ilanları...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 yılı için birçok farklı kadroda alım gerçekleşecek!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edeceğini duyurdu.

Toplamda 5 uzman personel alınacak pozisyonlar için başvurular 2 Mayıs – 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 23 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Başvurular 25 Nisan tarihinde başlayacak 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!

SAĞLIK BAKANLIĞI 19022 PERSONEL ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15342 sözleşmeli personel ile 3658 sürekli işçi alımı, 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Sürekli işçi alımı için başvurular 9 Mayısta, sözleşmeli personel alımı için başvurular 8 Mayısta, sözleşmeli bilişim personeli için başvurular ise 26 Mayıs tarihinde sona erecek.