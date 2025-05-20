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KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
14:33
KAMU PERSONEL ALIMI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşullar neler? Memur olmak isteyenlere müjde!
Kamuya personel alımıyla ilgili yeni duyurular yayımlandı. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumları; KPSS puan şartı bulunan ya da KPSS'siz başvuru yapılabilen ilanlarla kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere pek çok kamu kurumu farklı alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere ilanlar yayımlıyor. Peki, kamu personel alımı ne zaman, hangi kurumlara personel alınacak?