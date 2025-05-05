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Kamu personel alımı 2025: Memur olmak isteyenler için başvurular devam ediyor! Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
08:01
Kamu personel alımı 2025: Memur olmak isteyenler için başvurular devam ediyor! Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Kamu personel alımı hız kesmeden devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı düzenli olarak yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve daha birçok kurum ihtiyaçları doğrultusunda personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru koşulları neler? İşte, başvuru ekranı ve detaylar...