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Haberler Yaşam Kamu personel alımı 2025: Memur olmak isteyenler için başvurular devam ediyor! Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 08:01

Kamu personel alımı 2025: Memur olmak isteyenler için başvurular devam ediyor! Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kamu personel alımı hız kesmeden devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı düzenli olarak yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve daha birçok kurum ihtiyaçları doğrultusunda personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru koşulları neler? İşte, başvuru ekranı ve detaylar...

Kamu personel alımı 2025: Memur olmak isteyenler için başvurular devam ediyor! Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kamu personel alımı ilanları adayların gündeminde. Birçok kurum belirlenen kadrolara sözleşmeli, kadrolu, engelli, sürekli, eski hükümlü olmak üzere alımlar gerçekleştiriyor. Başvuru koşulları meslek gruplarına göre değişiklik gösteriyor. İlanlar T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı resmi sitesinden yayımlanıyor. Peki, 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...

Kamu personel alımı 2025: Memur olmak isteyenler için başvurular devam ediyor! Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor. Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

İşte, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı ilanları;

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Kamu personel alımı 2025: Memur olmak isteyenler için başvurular devam ediyor! Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 23 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

Kamu personel alımı 2025: Memur olmak isteyenler için başvurular devam ediyor! Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 12 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 12 adet ( On İki ) Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular 5 - 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Kamu personel alımı 2025: Memur olmak isteyenler için başvurular devam ediyor! Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI 22 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 17 - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır.