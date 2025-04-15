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KAMU PERSONEL ALIMI BAŞLADI! 2025 Kamu Personel alımı hangi kadrolarda yapılacak, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
09:23
KAMU PERSONEL ALIMI BAŞLADI! 2025 Kamu Personel alımı hangi kadrolarda yapılacak, şartlar neler?
Kamu personel alımı ilanları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Her ay birçok kurum belirli alanlarda personel alımı gerçekleştiriyor. Memur olmak isteyen kişiler yayımlanan ilanlardaki başvuru tarihlerini yakından takip ederken aynı zamanda başvuru koşullarını da araştırıyor. Peki, Kamu Personel alımı başladı mı, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte, başvuru koşulları ve detaylar...