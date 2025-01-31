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KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025 | KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
15:38
KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025 | KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
2025 yılı Kamu Personel Alımları başladı! Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci artık resmen başladı. Hem KPSS'li hem de KPSS'siz alımlar, bu yıl pek çok farklı pozisyonda gerçekleştirilecek. Kamu iş gücüne çalışmak isteyenler için, başvuru tarihlerinden, aranan şartlara kadar tüm detaylar belli oldu. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?