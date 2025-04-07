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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, şartları neler, kiimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
14:36
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, şartları neler, kiimler başvurabilir?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kamu personel alımı ilanları peş peşe geldi. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen adaylar için kadrolu, sözleşmeli, engelli memur ve işçi pozisyonlarında yeni ilanlar yayımlandı. Kamuya atanmayı hedefleyen binlerce kişi, güncel başvuru takvimini ve alım şartlarını yakından takip ediyor. Bazı alımlarda KPSS şartı varken bazı alımlarda ise KPSS şartı aranmıyor. Peki hangi kurumlar memur alımı yapıyor, başvuru şartları neler?