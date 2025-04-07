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Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 14:36

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, şartları neler, kiimler başvurabilir?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kamu personel alımı ilanları peş peşe geldi. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen adaylar için kadrolu, sözleşmeli, engelli memur ve işçi pozisyonlarında yeni ilanlar yayımlandı. Kamuya atanmayı hedefleyen binlerce kişi, güncel başvuru takvimini ve alım şartlarını yakından takip ediyor. Bazı alımlarda KPSS şartı varken bazı alımlarda ise KPSS şartı aranmıyor. Peki hangi kurumlar memur alımı yapıyor, başvuru şartları neler?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, şartları neler, kiimler başvurabilir?

Kamu kurumlarında personel alımı süreci başladı. 54 kurum personel alımı yapacağını duyurdu. Memur olmak isteyen binlerce kişi, başvuru tarihleri ve başvuru koşulları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman? İşte kamuya personel alımı hakkında tüm detaylar.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, şartları neler, kiimler başvurabilir?

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 İTFAİYE ERİ ALACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 5 Mayıs tarihinde başlayacak 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, şartları neler, kiimler başvurabilir?

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 memur alımı yapacak.

Alımlar itfaiye eri kadrosunda gerçekleşecek.

Başvurular 28 Nisan tarihinde başlayacak 30 Nisan tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, şartları neler, kiimler başvurabilir?

KARASU BELEDİYESİ 6 MEMUR ALACAK

Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 memur alımı yapacak.

Başvurular 28 Nisan tarihinde başlayacak 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, şartları neler, kiimler başvurabilir?

SÜRMENE BELEDİYESİ 3 MEMUR ALACAK

Sürmene Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Nisan tarihinde başlayacak 2 Mayıs tarihinde sona erecek.