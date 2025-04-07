KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, şartları neler, kiimler başvurabilir?

Kamu kurumlarında personel alımı süreci başladı. 54 kurum personel alımı yapacağını duyurdu. Memur olmak isteyen binlerce kişi, başvuru tarihleri ve başvuru koşulları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman? İşte kamuya personel alımı hakkında tüm detaylar.