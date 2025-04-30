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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:17
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler?
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Nisan ayının başvuruları son bulmaya başlarken, mayıs ayı için yeni başvurular başladı. Birçok kurum ihtiyacı doğrultusunda personel temin edecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli ile 3 sözleşmeli personel alacak. Peki, kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak, başvuru koşulları neler?