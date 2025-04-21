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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolar var, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 08:19

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolar var, nasıl başvurulur?

2025 yılı kamu personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Birçok kurum farklı kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı mühendis alımı, EÜAŞ 574 daimi işçi alımı, Gebze Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ve TCDD Taşımacılık 57 engelli işçi alımı ilanlarını duyurdu. Başvuru şartları ve ilan detayları kurumların resmi internet sitelerinde yayımlandı. Peki, kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, hangi kadrolar için alım var?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolar var, nasıl başvurulur?

Kamu kurum ve kuruluşları 2025 yılı personel alım ilanlarını peş peşe açıklamaya başladı. Adalet Bakanlığı'ndan EÜAŞ'a, Gebze Teknik Üniversitesi'nden TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye kadar birçok kurum çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacak. Mühendis, daimi işçi, sözleşmeli personel ve engelli işçi gibi kadrolar için başvuru süreci başladı. Peki, kamu alımlarına başvurular nereden yapılacak ve hangi tarihler arasında geçerli olacak?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolar var, nasıl başvurulur?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

EİAŞ 610 İŞÇİ ALACAK

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 583 sürekli işçi, 11 engelli işçi ve 16 eski hükümlü işçi alımı yapacak. Başvurular 21 Nisan tarihinde başlayacak 25 Nisan tarihinde sona erecek.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolar var, nasıl başvurulur?

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. 57 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

İlanlarımız İŞKUR internet sitesi üzerinden 15.04.2025 - 21.04.2025 tarihleri arasında yapılacaktır. İlanlarımıza il düzeyinde EKPSS puanıyla başvuru yapılabilecektir.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolar var, nasıl başvurulur?

ADALET BAKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

17 Nisan 2025 – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 | Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolar var, nasıl başvurulur?

TEİAŞ 435 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 435 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 21 Nisan tarihinde başlayacak 25 Nisan tarihinde sona erecek.