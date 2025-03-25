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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman? Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur alımı...
Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
15:17
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman? Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur alımı...
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Mart ayında birçok ilan için başvuru ekranı erişime açılırken, yeni ilanlar da yayımlanmaya devam ediyor. Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, eski hükümlü olmak üzere birçok kurum alım yapıyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...