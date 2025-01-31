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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:03

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

2025 yılı Kamu Personel Alımları başladı! Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci artık resmen başladı. Hem KPSS'li hem de KPSS'siz alımlar, bu yıl pek çok farklı pozisyonda gerçekleştirilecek. Kamu iş gücüne çalışmak isteyenler için, başvuru tarihlerinden, aranan şartlara kadar tüm detaylar belli oldu. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

2025 yılı için Kamu Personel Alımları başladı ve başvurular hızla devam ediyor! Kamu sektöründe görev almak isteyenler için, KPSS puanı olan ve olmayan adaylar için birçok farklı pozisyon açık. Başvuru şartları ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler, alım yapan kurumlar tarafından duyurulmaya başlandı. Devlet memurluğu yolunda adım atmak isteyenler için ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte, Kamu personel alımı ilanları...

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesine güvenlik personeli, destek personeli, büro personeli, diyetisyen, psikolog kadrolarında 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular 29 Ocak tarihinde başlayacak 12 Şubat tarihinde sona erecek.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 34 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar; destek personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarında yapılacak.

Başvurular 24 Ocak tarihinde başlayacak 7 Şubat tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

YÖK 13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Alımlar; destek personeli, büro personeli, teknisyen, tekniker kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 22 Ocak tarihinde başlayacak 7 Şubat tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

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