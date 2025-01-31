KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

2025 yılı için Kamu Personel Alımları başladı ve başvurular hızla devam ediyor! Kamu sektöründe görev almak isteyenler için, KPSS puanı olan ve olmayan adaylar için birçok farklı pozisyon açık. Başvuru şartları ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler, alım yapan kurumlar tarafından duyurulmaya başlandı. Devlet memurluğu yolunda adım atmak isteyenler için ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte, Kamu personel alımı ilanları...