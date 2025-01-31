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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
17:03
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz alımlar... Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
2025 yılı Kamu Personel Alımları başladı! Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci artık resmen başladı. Hem KPSS'li hem de KPSS'siz alımlar, bu yıl pek çok farklı pozisyonda gerçekleştirilecek. Kamu iş gücüne çalışmak isteyenler için, başvuru tarihlerinden, aranan şartlara kadar tüm detaylar belli oldu. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?