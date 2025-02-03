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KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS'li ve KPSS'siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
17:45
KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS'li ve KPSS'siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
2025 yılı kamu personel alımları başladı. Kamu sektöründe görev almak isteyen adaylar için 51 farklı kurum bünyesinde toplamda 3.932 personel alımı yapılacak. Bu alımlar, hem KPSS'li hem de KPSS'siz olarak çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, YÖK ve pek çok belediye gibi önemli kamu kurumları, memur, uzman yardımcısı, işçi, denetmen yardımcısı, teknisyen, hemşire gibi kadrolarda personel alımı yapacak. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte, tüm detaylar.