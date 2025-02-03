KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS’li ve KPSS’siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

2025 yılı Kamu Personel Alımları başladı ve başvuru süreci hızla ilerliyor. Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için, hem KPSS puanı olan hem de olmayanlar için geniş bir kadro yelpazesi sunuluyor. Alım yapan kurumlar, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili duyurularını yapmaya başladı. Devlet memuru olmak isteyenler için farklı pozisyonlarda ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, YÖK, belediyeler ve daha birçok kurum, çeşitli alanlarda personel alımına çıkmış durumda. İşte, Kamu personel alımı ilanları...