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Haberler Yaşam KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS'li ve KPSS'siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:45

KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS'li ve KPSS'siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

2025 yılı kamu personel alımları başladı. Kamu sektöründe görev almak isteyen adaylar için 51 farklı kurum bünyesinde toplamda 3.932 personel alımı yapılacak. Bu alımlar, hem KPSS'li hem de KPSS'siz olarak çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, YÖK ve pek çok belediye gibi önemli kamu kurumları, memur, uzman yardımcısı, işçi, denetmen yardımcısı, teknisyen, hemşire gibi kadrolarda personel alımı yapacak. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte, tüm detaylar.

KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS’li ve KPSS’siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

2025 yılı Kamu Personel Alımları başladı ve başvuru süreci hızla ilerliyor. Kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için, hem KPSS puanı olan hem de olmayanlar için geniş bir kadro yelpazesi sunuluyor. Alım yapan kurumlar, başvuru şartları ve tarihleriyle ilgili duyurularını yapmaya başladı. Devlet memuru olmak isteyenler için farklı pozisyonlarda ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, YÖK, belediyeler ve daha birçok kurum, çeşitli alanlarda personel alımına çıkmış durumda. İşte, Kamu personel alımı ilanları...

KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS’li ve KPSS’siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
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KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS’li ve KPSS’siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesine güvenlik personeli, destek personeli, büro personeli, diyetisyen, psikolog kadrolarında 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular 29 Ocak tarihinde başlayacak 12 Şubat tarihinde sona erecek.

KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS’li ve KPSS’siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar zabıta kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | 51 farklı kurum KPSS’li ve KPSS’siz alımlar! Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 27 Ocak tarihinde başlayacak 10 Şubat tarihinde sona erecek.

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