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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
17:22
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
Kamu personel alımı için 2025 ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İçlerinde bakanlıkların ve belediyelerin de olduğu 50 kamu kurumu için hemşire, zabıta ve itfaiye olmak üzere birçok meslek grubu ve pozisyon için alımlar gerçekleştirilecek. Yapılacak olan alımların birçoğunda KPSS şartı aranmıyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, hangi pozisyonlarda alım yapılacak, şartlar neler? İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları!