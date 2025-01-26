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Haberler Yaşam KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:22

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

Kamu personel alımı için 2025 ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İçlerinde bakanlıkların ve belediyelerin de olduğu 50 kamu kurumu için hemşire, zabıta ve itfaiye olmak üzere birçok meslek grubu ve pozisyon için alımlar gerçekleştirilecek. Yapılacak olan alımların birçoğunda KPSS şartı aranmıyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, hangi pozisyonlarda alım yapılacak, şartlar neler? İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları!

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

Kamuya personel alımı ilanları T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı resmi sitesinden yayımlanmaya devam ediyor. 50 kamu kurumunda birçok pozisyon için başvuru ekranı açıldı. Belirli tarih aralığında geçerli olacak ilanlar için başvuru koşulları ve detayları da belli oldu. Peki, 2025 kamu personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur?

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

50 KAMU KURUMUNDAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Memur olmak isteyen adaylar için 50 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

Buna göre 7 bakanlık, 17 belediye, 8 üniversite, TİGEM, Kırklareli İl Özel İdaresi, İSKİ, İETT, TÜBİTAK, KGM, TCDD, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, SSB, Diyanet İşleri Başkanlığı, YTB, EGM, GİB, Helal Akreditasyon Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olmak üzere toplamda 50 kamu kurumu personel alımı yapacak.

İşte o ilanlar:

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

EGM 36 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 1 büyük veri uzmanı, 4 güvenlik uzmanı, 2 network uzmanı, 7 sistem uzmanı, 7 veri tabanı uzmanı, 1 yapay zeka geliştirme uzmanı ve 14 yazılım geliştirme uzmanı olmak üzere toplamda 36 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

8 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 22 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

YTB 25 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Resmî Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 25 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacak.

27 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

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