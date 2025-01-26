KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

Kamuya personel alımı ilanları T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı resmi sitesinden yayımlanmaya devam ediyor. 50 kamu kurumunda birçok pozisyon için başvuru ekranı açıldı. Belirli tarih aralığında geçerli olacak ilanlar için başvuru koşulları ve detayları da belli oldu. Peki, 2025 kamu personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur?