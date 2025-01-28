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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 OCAK: KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
19:07
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025 OCAK: KPSS'li ve KPSS'siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
Son dakika gelişmesiyle kamu kurumlarına personel alımı yapılacağı açıklandı. Kamuya ait çeşitli kurum ve kuruluşlarda boş kadroları doldurmak amacıyla binlerce yeni memur işe alınacak. Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,İSKİ gibi kurumlar personel alımı yapacaklarını Resmi Gazete'de duyurdu. İlanlarda başvuru tarihleri, şartlar ve branşlar hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, hangi kamu kurumları memur alımı yapacak? İşte kamu personeli alım ilanları!