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Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:48

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."

2025 yılı kamu personel alımı ilanları duyurulmaya devam ediyor. Bakanlıklar, belediyeler ve kamuya bağlı kurumlar başta olmak üzere toplam 47 kamu kurumu, hemşire, zabıta, uzman çavuş, büro personeli, uzman yardımcısı, mimar, teknisyen, işçi, memur, müfettiş gibi farklı meslek gruplarında personel istihdam edecek. Pek çok ilan için KPSS şartı aranmazken, bazı pozisyonlarda belirli nitelikler talep ediliyor. Peki, kamu personel alımı ne zaman, hangi pozisyonlarda alım yapılacak, şartlar nele İşte, 2025 güncel kamu iş ilanları ve başvuru detayları…

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

47 kamu kurumu bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımlarıyla ilgili ilanlar yayımlandı. Uzman çavuş, büro personeli, uzman yardımcısı, mimar, teknisyen, işçi, memur ve müfettiş gibi pek çok kadro için alım yapılacak. Kamuya atanmak isteyen adaylar, kamu personel alımı başvuru şartları ve KPSS gerekliliği gibi detayları araştırıyor. Peki, hangi kurumlar personel alacak? İşte 2025 yılı kamu personel alımı ilanları ve tüm detaylar…

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

KAMUYA 4.026 PERSONEL ALINIYOR!

Memur olmak isteyen adaylar için 47 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya işçi ve memur alımı yapılacağı açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre kamuya 4.026 personel alımı yapılacak.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesine güvenlik personeli, destek personeli, büro personeli, diyetisyen, psikolog kadrolarında 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular 29 Ocak tarihinde başlayacak 12 Şubat tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 34 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar; destek personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarında yapılacak.

Başvurular 24 Ocak tarihinde başlayacak 7 Şubat tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li KPSS’siz kamu personel ilanları Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı...

YÖK 13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Alımlar; destek personeli, büro personeli, teknisyen, tekniker kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 22 Ocak tarihinde başlayacak 7 Şubat tarihinde sona erecek.

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