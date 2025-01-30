KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."

47 kamu kurumu bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımlarıyla ilgili ilanlar yayımlandı. Uzman çavuş, büro personeli, uzman yardımcısı, mimar, teknisyen, işçi, memur ve müfettiş gibi pek çok kadro için alım yapılacak. Kamuya atanmak isteyen adaylar, kamu personel alımı başvuru şartları ve KPSS gerekliliği gibi detayları araştırıyor. Peki, hangi kurumlar personel alacak? İşte 2025 yılı kamu personel alımı ilanları ve tüm detaylar…