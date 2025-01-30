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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
15:48
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li KPSS'siz kamu personel ilanları "Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi alımı..."
2025 yılı kamu personel alımı ilanları duyurulmaya devam ediyor. Bakanlıklar, belediyeler ve kamuya bağlı kurumlar başta olmak üzere toplam 47 kamu kurumu, hemşire, zabıta, uzman çavuş, büro personeli, uzman yardımcısı, mimar, teknisyen, işçi, memur, müfettiş gibi farklı meslek gruplarında personel istihdam edecek. Pek çok ilan için KPSS şartı aranmazken, bazı pozisyonlarda belirli nitelikler talep ediliyor. Peki, kamu personel alımı ne zaman, hangi pozisyonlarda alım yapılacak, şartlar nele İşte, 2025 güncel kamu iş ilanları ve başvuru detayları…