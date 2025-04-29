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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI! Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
11:36
KAMU PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI! Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman?
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Nisan ayının başvuruları son bulmaya başlarken, mayıs ayı için yeni başvurular başladı. Birçok kurum ihtiyacı doğrultusunda personel temin edecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli ile 3 sözleşmeli personel alacak. Peki, kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak, başvuru koşulları neler?