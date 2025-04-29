KAMU PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI! Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman?

2025 Kamu personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Sözleşmeli, engelli, sürekli, eski hükümlü olmak üzere birçok kadroya alım yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı, belediyeler ve resmi daha birçok kurum personel alımına başladı. İşte, 2025 Kamu personel alımı ilanları ve detaylar...