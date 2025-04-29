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Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:36

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI! Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Nisan ayının başvuruları son bulmaya başlarken, mayıs ayı için yeni başvurular başladı. Birçok kurum ihtiyacı doğrultusunda personel temin edecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli ile 3 sözleşmeli personel alacak. Peki, kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak, başvuru koşulları neler?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI! Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman?

2025 Kamu personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Sözleşmeli, engelli, sürekli, eski hükümlü olmak üzere birçok kadroya alım yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı, belediyeler ve resmi daha birçok kurum personel alımına başladı. İşte, 2025 Kamu personel alımı ilanları ve detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI! Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

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KAMU PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI! Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

17 Nisan 2025 – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI! Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 23 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Başvurular 25 Nisan tarihinde başlayacak 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURULARI BAŞLADI! Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman?

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne engelli 2 daimi işçi açıktan alınacaktır.

Başvurular 29 Nisan tarihinde başlayacak 4 Mayıs tarihinde sona erecek.