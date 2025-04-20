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Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:48

KAMU PERSONEL ALIMI NİSAN 2025: Kamu Personel alımı başladı mı, hangi kadrolarda alım yapılacak?

Kamu personel alımı ilanları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Her ay birçok kurum belirli alanlarda personel alımı gerçekleştiriyor. Memur olmak isteyen kişiler yayımlanan ilanlardaki başvuru tarihlerini yakından takip ederken aynı zamanda başvuru koşullarını da araştırıyor. Peki, Kamu Personel alımı başladı mı, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte, başvuru koşulları ve detaylar...

KAMU PERSONEL ALIMI NİSAN 2025: Kamu Personel alımı başladı mı, hangi kadrolarda alım yapılacak?

2025 Nisan ayı için Kamu Personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Birçok ilan için başvuru ekranı erişime açılırken gözler başvuru koşullarına çevrildi. Alım yapılacak kadrolar arasında; memur, zabıta, uzman yardımcısı, müfettiş, işçi gibi birçok sayıda kadro yer alıyor. Peki, Kamu Personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, kimler başvurabilir? İşte, merak edilen tüm soruların yanıtları...

KAMU PERSONEL ALIMI NİSAN 2025: Kamu Personel alımı başladı mı, hangi kadrolarda alım yapılacak?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

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KAMU PERSONEL ALIMI NİSAN 2025: Kamu Personel alımı başladı mı, hangi kadrolarda alım yapılacak?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

KAMU PERSONEL ALIMI NİSAN 2025: Kamu Personel alımı başladı mı, hangi kadrolarda alım yapılacak?

TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALACAK!

İşçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

KAMU PERSONEL ALIMI NİSAN 2025: Kamu Personel alımı başladı mı, hangi kadrolarda alım yapılacak?

TEİAŞ 435 İŞÇİ ALACAK!

340'ı Elektrik, 41'i Elektronik, 10'u Harita, 21'i İnşaat, 4'ü Sıhhi Tesisat, 2'si Kaynak ve 1'i Ziraat Teknikeri olmak üzere toplam 419 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak.Ön lisans mezunu 8 Aşçı, 5 Resepsiyon Görevlisi, 1 İtfaiyeci ve 2 Garson olmak üzere toplam 16 personel alınacaktır.

Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (21-25.04.2025
tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden başvurularını yapabilecek.