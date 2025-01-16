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Haberler Yaşam KAMU PERSONELİ ALIM İLANI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS'li KPPS'siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:53

KAMU PERSONELİ ALIM İLANI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS'li KPPS'siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

Son dakika binlerce kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmek üzere birçok Bakanlık, enstitü, üniversiteye vb. olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı yapılacak. Alım yapılacak kurumların başında TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere personel ilanı yayımlayan kurumlar listelendi. İlanlar Resmi Gazete'de duyuruldu. Kadrolara başvuru tarihleri, koşullar ve branş dağılımları takip ediliyor. Peki hangi kurumlar memur alımı yapacak? İşte kamu personel alım ilanları

KAMU PERSONELİ ALIM İLANI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

Kamu kurumların istihdam edilmek üzere binlerce memur alımı gerçekleştirilecek. Birçok farklı kurumda birçok farklı kadroya alım yapılacak. İlanları takip eden memur adayları şartları ve başvuru tarihlerini sorguluyor. Adaylar için KPSS şartlı ve şartsız kadrolar listelendi. İşte kamu personeli alım ilanı 2025...

KAMU PERSONELİ ALIM İLANI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız Personel Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere Ekli listede sınıfı, derecesi, sayısı ve yeri belirtilen 32 hizmetli kadrosu için sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır. Sözlü sınava, lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Ekli listede belirtilen kadrolara atanacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 02 Ocak 2025-17 Ocak 2025 tarihleri
arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları
gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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KAMU PERSONELİ ALIM İLANI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

TÜBİTAK MEMUR ALIMI
TÜBİTAK, Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilmek üzere 7 memur alacak.
Adaylar, başvurularını 20 Ocak 2025 tarihine kadar yapabilecek. Başvuru koşulları ve süreçlere ilişkin detaylara Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinden ulaşılabilecek.

KAMU PERSONELİ ALIM İLANI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir başta olmak üzere farklı illerde görev yapacak 10 personel istihdam edecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında şu roller yer alıyor:
Pilot, Hava Trafik Kontrolörü, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Uzmanı, Uçuş Teknisyeni.
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden yapabilecek.
Başvurular bugün başlayacak ve 24 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek

KAMU PERSONELİ ALIM İLANI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

1. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 26-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

2. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 24 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

3. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 Stajyer Kontrolör kadrosuna personel alımı yapacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 25 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

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