KAMU PERSONELİ ALIM İLANI 2025: Memur olmak isteyen için KPSS’li KPPS’siz binlerce ilan! Hangi kurumlar memur alacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız Personel Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere Ekli listede sınıfı, derecesi, sayısı ve yeri belirtilen 32 hizmetli kadrosu için sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır. Sözlü sınava, lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Ekli listede belirtilen kadrolara atanacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 02 Ocak 2025-17 Ocak 2025 tarihleri

arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları

gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.