KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 148 MEMUR ALACAK!

Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 03/02/2025-16/02/2025 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) Şahkulu Mah. İstiklal Cad. Erkan-ı Harp Sok.No.2 Tünel-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü birimine

şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecekler.