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KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
14:46
KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından birçok farklı kadro ve kurumda ilanlar yayınlandı. Yayımlanan ilanlarda başvuru tarihlerine ve şartlarına yer verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere belediyeler, üniversiteler, enstitüler ihtiyaç kadroları için ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS şartlı ve şartsız kadrolar için ilgili ilanların detayları kontrol ediliyor. Peki, hangi kamu kurumları memur alımı yapacak? İşte kamu personeli alım ilanları!