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Haberler Yaşam KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:46

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından birçok farklı kadro ve kurumda ilanlar yayınlandı. Yayımlanan ilanlarda başvuru tarihlerine ve şartlarına yer verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere belediyeler, üniversiteler, enstitüler ihtiyaç kadroları için ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS şartlı ve şartsız kadrolar için ilgili ilanların detayları kontrol ediliyor. Peki, hangi kamu kurumları memur alımı yapacak? İşte kamu personeli alım ilanları!

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

Kamu Personeli Alım İlanları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere memur ve işçi alım ilanları yayımlandı. KPSS'li ve KPSS'siz ilanlarda Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Harran Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ilanlar yer alıyor. Peki, hangi kamu kurumları memur alımı yapacak? İşte detaylar

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

MEMUR OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

2025 yılı için birçok kamu ve kurumunda kadro ilanları yayımlandı. İşte memur ve işçi kadro ilanları:

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KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 148 MEMUR ALACAK!
Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 03/02/2025-16/02/2025 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) Şahkulu Mah. İstiklal Cad. Erkan-ı Harp Sok.No.2 Tünel-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü birimine
şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecekler.

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK!
Başvurular 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayıp 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir. Adaylar tarafından giriş sınavı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet
sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar… Hangi kamu kurumları memur alımı yapacak?

GİB 820 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPIYOR!
Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır. 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 19 Mart 2025 tarihi olacak.

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

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