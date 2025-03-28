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Haberler Yaşam Kamu Personeli Alım İlanları 2025 | Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman, başladı mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:15

Kamu Personeli Alım İlanları 2025 | Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman, başladı mı?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Mart ayında birçok ilan için başvuru ekranı erişime açılırken, yeni ilanlar da yayımlanmaya devam ediyor. Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, eski hükümlü olmak üzere birçok kurum alım yapıyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...

Kamu Personeli Alım İlanları 2025 | Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman, başladı mı?

Kamu personel alımı birçok kurumda devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alımlarında, başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor. Belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler ve daha birçok kurum personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman? İşte, başvuru koşulları ve detaylar...

Kamu Personeli Alım İlanları 2025 | Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman, başladı mı?

KAMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.

Başvuru koşulları meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

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Kamu Personeli Alım İlanları 2025 | Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman, başladı mı?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

Kamu Personeli Alım İlanları 2025 | Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman, başladı mı?

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 10 ZABITA MEMURU ALACAK

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

Kamu Personeli Alım İlanları 2025 | Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman, başladı mı?

ADLI TIP KURUMU 80 MEMUR ALACAK

Adli Tup Kurumu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 memur alacak.

Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 30 Mart tarihinde sona erecek.