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Kamu Personeli Alım İlanları 2025 | Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman, başladı mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
09:15
Kamu Personeli Alım İlanları 2025 | Memur olmak isteyenler için kamu personel alımı ne zaman, başladı mı?
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Mart ayında birçok ilan için başvuru ekranı erişime açılırken, yeni ilanlar da yayımlanmaya devam ediyor. Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, eski hükümlü olmak üzere birçok kurum alım yapıyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...