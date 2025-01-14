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Haberler Yaşam KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI GÜNCEL: Memur olmak isteyenlerin dikkatine! KPSS'li KPPS'siz hangi kurumlar memur alacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:30

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI GÜNCEL: Memur olmak isteyenlerin dikkatine! KPSS'li KPPS'siz hangi kurumlar memur alacak?

Son dakika kamuya personel alımı yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlardaki boş karolarda görevlendirmek üzere binlerce memur alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere personel istihdamı sağlayacak kurumlar Resmi Gazete'de duyuruldu. İlanlara ait başvuru tarihleri, koşullar ve branşlar dağılımı takip ediliyor. Peki hangi kurumlar memur alımı yapacak? İşte kamu personel alım ilanları

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI GÜNCEL: Memur olmak isteyenlerin dikkatine! KPSS’li KPPS’siz hangi kurumlar memur alacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek binlerce memur için ilanlar yayınlandı. Bakanlıklar başta olmak üzere birçok resmi kurumun uygun pozisyonları için alımlar gerçekleşiyor. Adaylar KPSS'li, KPSS'siz olmak üzere tüm kadroları listeliyor.İşte kamu personeli alım ilanları ve detayları

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI GÜNCEL: Memur olmak isteyenlerin dikkatine! KPSS’li KPPS’siz hangi kurumlar memur alacak?

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir başta olmak üzere farklı illerde görev yapacak 10 personel istihdam edecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında şu roller yer alıyor:
Pilot, Hava Trafik Kontrolörü, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Uzmanı, Uçuş Teknisyeni.
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden yapabilecek.
Başvurular bugün başlayacak ve 24 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek

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KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI GÜNCEL: Memur olmak isteyenlerin dikkatine! KPSS’li KPPS’siz hangi kurumlar memur alacak?

TÜBİTAK MEMUR ALIMI
TÜBİTAK, Kocaeli ve Ankara'da istihdam edilmek üzere 7 memur alacak.
Adaylar, başvurularını 20 Ocak 2025 tarihine kadar yapabilecek. Başvuru koşulları ve süreçlere ilişkin detaylara Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinden ulaşılabilecek.

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI GÜNCEL: Memur olmak isteyenlerin dikkatine! KPSS’li KPPS’siz hangi kurumlar memur alacak?

MSB PERSONEL ALIMI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu. Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar gerekli şartları sağlamaları halinde "uzman erbaş" veya "sözleşmeli er" statülerinden sadece birisini tercih edebilecek.

KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI GÜNCEL: Memur olmak isteyenlerin dikkatine! KPSS’li KPPS’siz hangi kurumlar memur alacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

1. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 İçişleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 26-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

2. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 24 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

3. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 Stajyer Kontrolör kadrosuna personel alımı yapacak.

Başvurular 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş (sözlü) sınavı 25 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacak.

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