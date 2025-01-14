KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI GÜNCEL: Memur olmak isteyenlerin dikkatine! KPSS’li KPPS’siz hangi kurumlar memur alacak?

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir başta olmak üzere farklı illerde görev yapacak 10 personel istihdam edecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında şu roller yer alıyor:

Pilot, Hava Trafik Kontrolörü, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Uzmanı, Uçuş Teknisyeni.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden yapabilecek.

Başvurular bugün başlayacak ve 24 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek