KAMU PERSONMEL ALIMI NİSAN 2025: Kamu Personel alımı başladı mı, hangi kadrolarda alım yapılacak?

2025 Nisan ayı için Kamu Personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Birçok ilan için başvuru ekranı erişime açılırken gözler başvuru koşullarına çevrildi. Alım yapılacak kadrolar arasında; memur, zabıta, uzman yardımcısı, müfettiş, işçi gibi birçok sayıda kadro yer alıyor. Peki, Kamu Personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, kimler başvurabilir? İşte, merak edilen tüm soruların yanıtları...