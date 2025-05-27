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KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
10:40
KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı için düğmeye bastı. Bakan İbrahim Yumaklı söz konusu alım kapsamında, 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis olmak üzere çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacağını duyurdu. Kamu sektöründe istihdam fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar ise başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar.