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Haberler Yaşam KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:40

KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı için düğmeye bastı. Bakan İbrahim Yumaklı söz konusu alım kapsamında, 3.105 orman yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis olmak üzere çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacağını duyurdu. Kamu sektöründe istihdam fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar ise başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, detaylar.

KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından istihdam müjdesi verilen alımlar ile ilgili detaylar başvuruda bulunmak isteyen adayların gündemine yerleşti. Bu noktada kadro dağılımı ve sürece dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

BAKAN YUMAKLI DUYURDU!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

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KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda yapılacağını ve alınan kişilerin ekiplere katılacağını belirtti.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi.

KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

İlana dair şartlar henüz belli olmadı.