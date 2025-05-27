KAMUDA İŞ FIRSATI! Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alacak! Personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından istihdam müjdesi verilen alımlar ile ilgili detaylar başvuruda bulunmak isteyen adayların gündemine yerleşti. Bu noktada kadro dağılımı ve sürece dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?