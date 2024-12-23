KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS’li KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!

Birçok kadro ve branşta kamuya personel alımı yapılacak. Birçok bakanlık, enstüti, üniversite gibi birçok kuruluşa kadrolu, sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler ilanların baişvuru tarihlerini ve şartlarını yakından takip ediyor. İşte, KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı ilanları haberin devamında...