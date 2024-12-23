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KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS'li KPSS'siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
12:04
KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS'li KPSS'siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!
Kamuya 32.024 persenel alımı yapıalcak ilanlar Resmi Gazete kararıyla yayımlandı. KPSS'li ve KPSS'siz alım gerçekleştirecek çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlar adaylar tarafından mercek altına alındı. Birçok farklı kadro ve branş dalında ihtiyaç dahilinde gerçekleştirilecek alımlar için yüzlerce kişi istihdam edilecek. Yayımlanan kararlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilanları dikkat çekiyor. Peki, 2024 Aralık ayında KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak kurumlar hangisi, kadro ve branş dağılımı nasıl?