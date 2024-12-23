Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS'li KPSS'siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:04

KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS'li KPSS'siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!

Kamuya 32.024 persenel alımı yapıalcak ilanlar Resmi Gazete kararıyla yayımlandı. KPSS'li ve KPSS'siz alım gerçekleştirecek çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlar adaylar tarafından mercek altına alındı. Birçok farklı kadro ve branş dalında ihtiyaç dahilinde gerçekleştirilecek alımlar için yüzlerce kişi istihdam edilecek. Yayımlanan kararlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilanları dikkat çekiyor. Peki, 2024 Aralık ayında KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak kurumlar hangisi, kadro ve branş dağılımı nasıl?

KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS’li KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!

Birçok kadro ve branşta kamuya personel alımı yapılacak. Birçok bakanlık, enstüti, üniversite gibi birçok kuruluşa kadrolu, sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler ilanların baişvuru tarihlerini ve şartlarını yakından takip ediyor. İşte, KPSS'li KPSS'siz kamu personel alımı ilanları haberin devamında...

KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS’li KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!

KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

2024 yılı Aralık ayında, birçok kamu kurumu KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımlarına devam ediyor. Bu ilanlar, özellikle belediyeler, il özel idareleri ve çeşitli kamu kuruluşlarında yer almaktadır. Birçok farklı kurum, memur ve işçi alımları gerçekleştireceğini duyurdu.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS’li KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı 50 milli eğitim uzman yardımcısı alacak. Başvurular 27 ocak - 31 ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS’li KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 3 sağlık uzman yardımcısı alacak. Başvurular 23 aralık - 27 aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KAMUYA 32.024 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! KPSS’li KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar ve kadrolar listesi yayında!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

30 içişleri uzman yardımcısı alacak. Başvurular 20 ocak - 24 ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA