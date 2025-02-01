KAMUYA PERSONEL ALIM İLANLARI 2025 | KPSS’li ve KPSS’siz Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek binlerce memur için başvurular başladı. Birçok bakanlık ve resmi kurum, uygun pozisyonlar için alım gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS'li ya da KPSS'siz tüm kadroları takip ediyor. İşte kamu personeli alım ilanları ve başvuru detayları!