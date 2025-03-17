KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartları neler?

OGM 3627 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için toplamda 3 bin 627 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda 3477 destek personeli (şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri) ve 150 orman mühendisi alımı gerçekleştirilecek. Destek personeli başvuruları 17 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında sadece e-Devlet üzerinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Orman mühendisi alımı başvuruları ise 4 Nisan 2025 – 14 Nisan 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak.