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KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
21:38
KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartları neler?
Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından çeşitli kadrolarda alım ilanları yayımlandı. Başvuru tarihleri ve koşulları açıklanan ilanlarda, Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi birçok kurumun yanı sıra belediyeler, üniversiteler ve enstitüler de yer alıyor. KPSS şartı aranan ve aranmayan kadrolara ilişkin detaylar Resmi Gazete'de paylaşıldı. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte güncel kamu ilanları!