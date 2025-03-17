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Giriş Tarihi: 17.03.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 21:38

KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartları neler?

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından çeşitli kadrolarda alım ilanları yayımlandı. Başvuru tarihleri ve koşulları açıklanan ilanlarda, Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi birçok kurumun yanı sıra belediyeler, üniversiteler ve enstitüler de yer alıyor. KPSS şartı aranan ve aranmayan kadrolara ilişkin detaylar Resmi Gazete'de paylaşıldı. Peki, hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte güncel kamu ilanları!

KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartları neler?

Kamuya personel alımıyla ilgili yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. KPSS'li ve KPSS'siz memur ile işçi alımları hız kesmeden sürüyor. Peki, kamuya memur, personel ve işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte, Mart 2025 güncel kamu personel alımı ilanlarına dair detaylar...

KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI YAPACAK

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu olmak üzere toplam 988 memur alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 24 Mart 2025 – 11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılacaktır. Posta ya da şahsen başvurular kabul edilmeyecek.

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KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartları neler?

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 PERSONEL ALACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 900 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 19 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartları neler?

OGM 3627 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılı için toplamda 3 bin 627 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda 3477 destek personeli (şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri) ve 150 orman mühendisi alımı gerçekleştirilecek. Destek personeli başvuruları 17 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında sadece e-Devlet üzerinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Orman mühendisi alımı başvuruları ise 4 Nisan 2025 – 14 Nisan 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak.

KAMUYA PERSONEL ALIMI İLANLARI: 2025 Kamu personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır,şartları neler?

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 sözleşmeli personel alacak.

Alımlar; hemşire ve sağlık teknikeri kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 27 Mart tarihinde sona erecek.