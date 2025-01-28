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KAMUYA PERSONEL ALIMI OCAK 2025: Memur olmak isteyenlere müjdeli haber: KPSS'li KPPS'siz alım yapacak kadrolar ve ilanlar yayında!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
16:01
KAMUYA PERSONEL ALIMI OCAK 2025: Memur olmak isteyenlere müjdeli haber: KPSS'li KPPS'siz alım yapacak kadrolar ve ilanlar yayında!
Son dakika gelişmesiyle kamu kurumlarına personel alımı yapılacağı açıklandı. Kamuya ait çeşitli kurum ve kuruluşlarda boş kadroları doldurmak amacıyla binlerce yeni memur işe alınacak. Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,İSKİ gibi kurumlar personel alımı yapacaklarını Resmi Gazete'de duyurdu. İlanlarda başvuru tarihleri, şartlar ve branşlar hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, hangi kamu kurumları memur alımı yapacak? İşte kamu personeli alım ilanları!