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Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: “Şaka amaçlı…”
Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
19:14
Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: “Şaka amaçlı…”
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan kamyonetle uçurumdan aşağıya uçarak feci şekilde can vermişti. Kamyonetten savrulan genç kızın boynunda ip bulunması üzerine şüpheli bulunan 22 yaşındaki arkadaşının yargılanmasına devam edilirken, duruşmaya talihsiz kızın annesi de katıldı.