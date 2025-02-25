Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: “Şaka amaçlı…”

"KAMYONET UÇURUMDAN AŞAĞIYA UÇTU"

Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Tunay Aydın, "Olayla ilgili emniyette 2 ifade verdim. Biri kendi rızamlaydı. Kendi rızamla verdiğim ifadeyi kabul ediyorum. CMK avukatıyla alınan ifademi kabul etmiyorum. Olay günü Rümeysa ile buluştuk, alkol içtik sonra Yuvacık Barajı'na oradan da Ereğli sahiline gittik. Rümeysa'nın annesi ile tanıştık. Daha sonra Rümeysa'nın arkadaşları ile eğlence mekanına gittik. Bizi almadılar Rümeysa ile bu sebeple taşkınlık çıkardı. Y.A.A. ile E.K. geldi, başka bir mekana gittik. O mekana da alınmadık. Rümeysa ile tekrar sahile gittik. Rümeysa manzarası güzel bir yer olduğunu söyledi. Rümeysa'nın tarifiyle oraya gittik. Amacımız sadece oturup eğlenmekti. Sadece arkadaşlık yaşıyorduk. Ben kamyonetin arkasına tuvalet yapmaya gittim. O sırada kamyonet çalışır vaziyetteydi. Sonra kamyonetin hareket ettiğini gördüm. Rümeysa'nın şaka yaptığını, duracağını düşündüm. Kısa süre sonra kamyonet uçurumdan aşağıya uçtu. Olay öncesinde Rümeysa ile bir tartışmamız olmadı" dedi.