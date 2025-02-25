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Haberler Yaşam Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: “Şaka amaçlı…”
Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:11 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 19:14

Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: “Şaka amaçlı…”

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan kamyonetle uçurumdan aşağıya uçarak feci şekilde can vermişti. Kamyonetten savrulan genç kızın boynunda ip bulunması üzerine şüpheli bulunan 22 yaşındaki arkadaşının yargılanmasına devam edilirken, duruşmaya talihsiz kızın annesi de katıldı.

DHA
Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: Şaka amaçlı…

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Eskiköy Caddesi'nde geçen yıl 18 Mayıs'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yuvarlanan kamyonetin yanında Rümeysa Meriç Özcan'ın hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın boynunda ip tespit edilince Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesiyle çalışma başlattı. Yapılan otopside, Özcan'ın vücudunda darp izleri ve boynunda bulunan halatın neden olduğu kesiklere rastlandı.

Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: Şaka amaçlı…

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Rümeysa Meriç Özcan'ın olay günü Tunay Aydın, C.Ş. (20), E. K. (20), Y.A.A. (20) ve K.N.K. (17) isimli arkadaşlarıyla buluştuğunu tespit etti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Tunay Aydın ile Rümeysa Meriç Özcan'ın sevgili oldukları ve gün boyunca birlikte dolaştıkları, diğer şüphelilerden akşam saatlerinde ayrılarak olay yerine doğru gittikleri tespit edildi. Aydın, emniyetteki ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken olay yerindeki incelemenin ardından alınan ifadesinde ise cinsel ilişki teklifini reddettiği gerekçesiyle Özcan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın sevk edildiği Gölcük Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheliler C.Ş., Eşref K. Y.A.A. ve K.N.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: Şaka amaçlı…

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tunay Aydın'ın hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundansa 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı ayrıca şüpheliler K.N.K. ve Y.A.A hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, Eşref K. ve C.Ç. hakkında 'Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verdi.

Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: Şaka amaçlı…

İLK DURUŞMADA SAVUNMA YAPMADI

Olay ile ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 19 Aralık'ta görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Aydın bu celse savunma yapmak istemediğini söyledi. Bugün görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanık sanık Aydın, Rümeysa Meriç Özcan'ın annesi Kevser Erden ve taraf avukatları katıldı.

Genç kız kamyonetle uçurumdan uçmuştu! Kaza süsü verdiği iddia edilen şüpheli hakim karşısında: Şaka amaçlı…

"KAMYONET UÇURUMDAN AŞAĞIYA UÇTU"

Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Tunay Aydın, "Olayla ilgili emniyette 2 ifade verdim. Biri kendi rızamlaydı. Kendi rızamla verdiğim ifadeyi kabul ediyorum. CMK avukatıyla alınan ifademi kabul etmiyorum. Olay günü Rümeysa ile buluştuk, alkol içtik sonra Yuvacık Barajı'na oradan da Ereğli sahiline gittik. Rümeysa'nın annesi ile tanıştık. Daha sonra Rümeysa'nın arkadaşları ile eğlence mekanına gittik. Bizi almadılar Rümeysa ile bu sebeple taşkınlık çıkardı. Y.A.A. ile E.K. geldi, başka bir mekana gittik. O mekana da alınmadık. Rümeysa ile tekrar sahile gittik. Rümeysa manzarası güzel bir yer olduğunu söyledi. Rümeysa'nın tarifiyle oraya gittik. Amacımız sadece oturup eğlenmekti. Sadece arkadaşlık yaşıyorduk. Ben kamyonetin arkasına tuvalet yapmaya gittim. O sırada kamyonet çalışır vaziyetteydi. Sonra kamyonetin hareket ettiğini gördüm. Rümeysa'nın şaka yaptığını, duracağını düşündüm. Kısa süre sonra kamyonet uçurumdan aşağıya uçtu. Olay öncesinde Rümeysa ile bir tartışmamız olmadı" dedi.

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