Kamyonu eve çevirdi!

Genç kadının kamyon evi hayran bırakıyor! ABD'de yaşayan Victoria, yüksek kiralardan bunalınca çözümü kamyonu eve çevirmekte buldu! Konteynıra giren genç kadın, içi boş haldeyken bir fotoğraf çektirdi, sonra da mucize dönüşüm başladı! Gördüğünüz bu fotoğraf kamyonun içinden... Evet burası bir ev değildi; en azından birkaç gün öncesine kadar! Evden hiçbir farkı yok! Tüm gününü kamyonda geçiren kadın, hem yeni ve minik bir eve kavuştu, hem de kira ödemekten kurtuldu! İşte dünyanın en ilginç evinden sıra dışı görüntüler...