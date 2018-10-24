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eve çevirdi!

Giriş Tarihi: 24.10.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 06:59
Kamyonu eve çevirdi!

Genç kadının kamyon evi hayran bırakıyor!

Kamyonu eve çevirdi!

ABD'de yaşayan Victoria, yüksek kiralardan bunalınca çözümü eve çevirmekte buldu!

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Kamyonu eve çevirdi!

Konteynıra giren genç kadın, içi boş haldeyken bir fotoğraf çektirdi, sonra da mucize dönüşüm başladı!

Kamyonu eve çevirdi!

Gördüğünüz bu fotoğraf kamyonun içinden... Evet burası bir ev değildi; en azından birkaç gün öncesine kadar!

Kamyonu eve çevirdi!

Evden hiçbir farkı yok!

Kamyonu eve çevirdi!

Tüm gününü kamyonda geçiren kadın, hem yeni ve minik bir eve kavuştu, hem de kira ödemekten kurtuldu!

Kamyonu eve çevirdi!

İşte dünyanın en ilginç evinden sıra dışı görüntüler...

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