Kan donduran cinayetten şoke eden ifadeler! Cesedi yakıp, kuyuya atmışlardı...

CİNAYETİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

İki şüpheli, polisteki sorgularında cinayeti itiraf etti, ancak suçu birbirlerinin üzerine attı. Kerim Kayış ifadesinde, "Hasan, Ali'nin boğazını kesip öldürdü. Ali yerde can çekişiyordu. Niye öldürdün dediğimde, 'öldürmem gerekiyordu' diye cevap verdi. Daha sonra 'Bana yardım et, şunu yakalım' dedi. 'Yardım etmezsen seni de onun gibi öldürürüm' dedi. Ağabeyimi arayıp, Hasan'ın aracının benzini bitti dedim. Ağabeyim benzin getirdi. Bir battaniyeye sarıp cesedi bagaja koyduk. Daha sonra Doğanhisar Başköy Mahallesi'ne bağlı su kuyularının olduğu yere gittik. Cesedin üzerine benzin döküp ateşe verdik. Bir süre sonra su kuyusuna atıp oradan ayrıldık" dedi.