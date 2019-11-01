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Kan donduran cinayetten şoke eden ifadeler! Cesedi yakıp, kuyuya atmışlardı...

'nın Ilgın ilçesinde ailesi tarafından 16 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan tekel bayii işletmecisi 'ın (38), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan arkadaşları Hasan Mermer (33) ve Kerim Kayış'ın (31), Ali Yanar'ı tuvalet ihtiyacını giderirken boğazını kestikleri, cesedi yakmaya çalıştıkları, bu olmayınca da olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan su kuyusuna attığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 10:09
Kan donduran cinayetten şoke eden ifadeler! Cesedi yakıp, kuyuya atmışlardı...

Ilgın'da oturan 2 çocuk babası 'ın, 16 Ekim günü eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Yanar'ın görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu. Bu kişiler arasında bulunan arkadaşları Hasan Mermer ve Kerim Kayış, Ali Yanar ile aynı akşam buluştuklarını, birlikte alkol aldıklarını söyledi. Yanar'ı daha sonra kendi isteği üzerine bir kadın arkadaşının evine bıraktıklarını, ardından da ava gittiklerini ifade etti.

Kan donduran cinayetten şoke eden ifadeler! Cesedi yakıp, kuyuya atmışlardı...

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

'ın yaşadığı bölgede ve çevresinde itfaiye, AFAD ve polis ekipleri tarafından detaylı arama çalışması yapıldı. Yakındaki göletler, Yanar'ın düşme ihtimaline karşı, dalgıçlar tarafından arandı. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen, Ali Yanar'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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Kan donduran cinayetten şoke eden ifadeler! Cesedi yakıp, kuyuya atmışlardı...

CİNAYET EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

'ın cinayete kurban gidebileceği ihtimalini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçeye giderek Yanar'ın yakın çevresiyle tek tek görüştü, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekip, Yanar'ın en son görüştüğü 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, kumar oynanmasına yer temin etmek' gibi suçlardan kayıtları bulunan arkadaşları Hasan Mermer ve Kerim Kayış'ın üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kan donduran cinayetten şoke eden ifadeler! Cesedi yakıp, kuyuya atmışlardı...

ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİLER

Polis, işlettiği kafede kumar oynatan Kerim Kayış'ın, 'a ait tekel bayisine de 2 elektronik kumar makinesi koyup, oynattığını belirledi. Özel ekip, ilk başlarda kazanılan parayı paylaştıklarını, dana sonra ise Ali Yanar'ın kazanılan paradan Kayış'a pay vermediğini ve bu nedenle de iki arkadaş arasında problem yaşandığını tespit etti. Hasan Mermer ve Kerim Kayış'ın yeniden ifadesine başvuran polis, iki arkadaşı, çelişkili ve tutarsız ifadeler vermeleri üzerine 29 Ekim günü gözaltına alarak 'ya getirdi.

Kan donduran cinayetten şoke eden ifadeler! Cesedi yakıp, kuyuya atmışlardı...

OTOMOBİLİNİN KIRIK FARI BULUNDU

Polis, şüphelilerin ile alkol aldıklarını ileri sürdüğü ilçeye bağlı Tekeler köyündeki kullanılmayan bağ evinde de inceleme yaptı. İncelemede bağ evinin önünde kırık bir far parçası bulundu. Polis, far parçasının Hasan Mermer'in otomobilinin arka farına ait olduğunu tespit etti. büro ekipleri, şüpheliler ile Yanar arasında arbede yaşandığını belirledi.

Kan donduran cinayetten şoke eden ifadeler! Cesedi yakıp, kuyuya atmışlardı...

CİNAYETİ BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

İki şüpheli, polisteki sorgularında cinayeti itiraf etti, ancak suçu birbirlerinin üzerine attı. Kerim Kayış ifadesinde, "Hasan, Ali'nin boğazını kesip öldürdü. Ali yerde can çekişiyordu. Niye öldürdün dediğimde, 'öldürmem gerekiyordu' diye cevap verdi. Daha sonra 'Bana yardım et, şunu yakalım' dedi. 'Yardım etmezsen seni de onun gibi öldürürüm' dedi. Ağabeyimi arayıp, Hasan'ın aracının benzini bitti dedim. Ağabeyim benzin getirdi. Bir battaniyeye sarıp cesedi bagaja koyduk. Daha sonra Doğanhisar Başköy Mahallesi'ne bağlı su kuyularının olduğu yere gittik. Cesedin üzerine benzin döküp ateşe verdik. Bir süre sonra su kuyusuna atıp oradan ayrıldık" dedi.

Kan donduran cinayetten şoke eden ifadeler! Cesedi yakıp, kuyuya atmışlardı...

Hasan Mermer ise "Kerim, çöplük mevkisine gittiğimizde Ali ile kavga etti. Ali'ye kafa atıp dişini kırdı. Daha sonra Kerimlerin yaylasına gittik. Kerim, Ali'nin boğazını kesip öldürdü. Daha sonra cesedin yanında bir süre durup, bira içip plan yaptık. Cesedi bağ evinin orada gömecektik; ancak sonra yakmaya karar verdik. Cesedin üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra bir süre başında bekledik. Daha sonra ceset tamamen yanmayınca su kuyusuna attık" dedi.

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