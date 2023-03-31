Kan donduran detaylar: 10 yıldır kayıp olarak aranan çiftçiyi birlikte yaşadığı kadın öldürmüş...

Aksaray'ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde oturan Meliha Yalçın, 10 yıl önce jandarmaya giderek o dönem dini nikah kıyıp birlikte yaşadığı çiftçi Kamber Demir'in kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri o dönem çalışma yürütse de bir sonuç alınamadı. Ancak yıllar sonra Demir'in yakınlarının yeniden jandarmaya başvurdu.