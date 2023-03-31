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Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:18

Kan donduran detaylar: 10 yıldır kayıp olarak aranan çiftçiyi birlikte yaşadığı kadın öldürmüş...

Aksaray'da 10 yıl önce kayıp müracaatı yapılan Kamber Demir'i (49) o dönem dini nikah kıyarak birlikte yaşadığı Meliha Yalçın'ın (49) zehirleyip öldürdükten sonra cesedi yakıp, evin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Meliha Yalçın ile olayı gizleyen oğulları, kuzeni ve bir yakınları gözaltına alındı. İşte kan donduran haberin detayları...

İLKER BAŞ
Kan donduran detaylar: 10 yıldır kayıp olarak aranan çiftçiyi birlikte yaşadığı kadın öldürmüş...

Aksaray'ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde oturan Meliha Yalçın, 10 yıl önce jandarmaya giderek o dönem dini nikah kıyıp birlikte yaşadığı çiftçi Kamber Demir'in kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri o dönem çalışma yürütse de bir sonuç alınamadı. Ancak yıllar sonra Demir'in yakınlarının yeniden jandarmaya başvurdu.

Kan donduran detaylar: 10 yıldır kayıp olarak aranan çiftçiyi birlikte yaşadığı kadın öldürmüş...

Jandarma bünyesinde kurulan ekip dosyayı yeniden açtı. Yapılan çalışmalar sonucu 4 çocuk annesi Meliha Yalçın'ın, Kamber Demir kaybolduktan sonra çevresine Demir'in Almanya'ya çalışmaya gittiğini söylediğini tespit etti. Ancak incelemelerde Kamber Demir'in yurt dışına çıktığı yönünde bilgi tespit edilemedi.

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Kan donduran detaylar: 10 yıldır kayıp olarak aranan çiftçiyi birlikte yaşadığı kadın öldürmüş...

'ZEHİRLEYİP ÖLDÜRDÜKTEN SONRA CESEDİ YAKMIŞ'

Meliha Yalçın çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Yalçın, Kamber Demir'in sık sık kendisine şiddet uyguladığını, olay günü de şiddet görmesi üzerine zehirlediğini, öldüğünü anlayınca da cesedi yakıp gömdüğünü söyledi.

Kan donduran detaylar: 10 yıldır kayıp olarak aranan çiftçiyi birlikte yaşadığı kadın öldürmüş...

Yalçın bir süre sonra ise Demir'in kemiklerini de oradan çıkartıp dere yatağına attığını ileri sürdü.

Kan donduran detaylar: 10 yıldır kayıp olarak aranan çiftçiyi birlikte yaşadığı kadın öldürmüş...

Ekipler Meliha Yalçın'ın dışında olayı gizlediği oğulları Mustafa Demir (25), Rıfat Demir (30), kuzeni Mehmet Gökkaya (54) ve yakını İbrahim Çetin'i (74) gözaltına aldı.

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