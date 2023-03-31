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Kan donduran detaylar: 10 yıldır kayıp olarak aranan çiftçiyi birlikte yaşadığı kadın öldürmüş...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:05
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
15:18
Kan donduran detaylar: 10 yıldır kayıp olarak aranan çiftçiyi birlikte yaşadığı kadın öldürmüş...
Aksaray'da 10 yıl önce kayıp müracaatı yapılan Kamber Demir'i (49) o dönem dini nikah kıyarak birlikte yaşadığı Meliha Yalçın'ın (49) zehirleyip öldürdükten sonra cesedi yakıp, evin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Meliha Yalçın ile olayı gizleyen oğulları, kuzeni ve bir yakınları gözaltına alındı. İşte kan donduran haberin detayları...