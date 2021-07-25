Kan donduran vahşet: Diri diri yaktılar!

Cengiz Kıyılar, "Burada 14 tane yavru var. İki tane anneden yetişer tane yavru. Her gün düzenli olarak sularını değiştiriyoruz, mamalarını veriyoruz. Annelere ayrı mama, yavrulara ayrı mama veriyoruz. Bugün eşimle birlikte mamalarını tazelemeye geldiğimizde bir tanesinin eksik olduğunu gördük. 13 yavru vardı ve etraftan da kötü bir koku geliyordu. Kokuyu takip ettim, hemen biraz ileride yolun kenarında, o anda gözlerime inanamadım. Yaklaşık bir metrekarelik alanda çimenler yanmış, ortasında da köpek, köpeği yakmışlar. Mangalda et yanmışçasına inanılmazdı, sadece kemikleri kalmış, kömür vaziyetindeydi. Çok üzücü bir durumdu, fotoğraflarını çektim, anne ve diğer yavrular onun başına gittiği için mikrop kapmasınlar diye hemen aynı yere biraz derince bir çukur kazarak gömdüm. Bu bir cinayet, resmen vahşet. Değerlendirilmesi için jandarmaya haber verdim. Çok üzücü, bir insanın böyle bir şey yapmış olması inanılır gibi değil. Bu yol bizim yürüdüğümüz, gezdiğimiz yol. Yalnız gezen gençler, küçükler de oluyor. Onlar için de çok büyük bir tehlike. Şimdi geriye 13 tane yavru var daha gece burada nöbet tutmak gerekecek. Görünen manzara dayanılır gibi değil gerçekten" şeklinde konuştu.



