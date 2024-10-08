Giriş Tarihi: 08.10.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
09:38
Kan dondurucu cinayetler ülke gündemini sarstı! Çocuklar nasıl psikopatlığa sürükleniyor?
Katil Semih Çelik'in işlediği kan dondurucu cinayetler ülke gündemini sarstı. 19 yaşındaki katil Semih Çelik, Ayşenur Halil'i ve İkbal Uzuner'i acımasızca katlettikten sonra Fatih'te surlardan atlayarak yaşamına son vermişti. Katilin daha önce de intihara kalkıştığı ve psikolojik tedavileri reddettiği öğrenilirken bu duruma nasıl geldiği ise merak konusu oldu. Bu konuda ailelerin üzerine düşen görevler neler? SABAH, bu soruları uzmanlara sordu.