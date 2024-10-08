Kan dondurucu cinayetler ülke gündemini sarstı! Çocuklar nasıl psikopatlığa sürükleniyor?

O yüzden küçük yaştan itibaren irade eğitimi verilmeli ve özellikle sosyal medya – online oyunlar ile arasındaki bağlantı kısıtlanmalı. Bu çağda en yüksek derecede etkili olan çevresel faktör, online platformlar ve online oyunlar. Online platformlarda böylesine şiddet içerikli olguların çocuklar üzerine doğrudan etkisi oluyor ve çocuklar anti – sosyal davranışı hayatın normali zannediyor. Çocuğunuzda erken yaşta gördüğünüz empati eksikliği, arkadaşlık kurmada veya sürdürmede güçlük çekme, bağımlılık yatkınlığı, küçük yaşta bile fiziksel veya duygusal şiddet gösterme, şiddete yatkınlık, sürekli olarak kuralları çiğneme veya disiplinsizlik, öfke krizleri, dürtüsellik, herhangi bir zihinsel yetersizlik durumunda profesyonel desteği esirgememek gerekir. Erken müdahale ve profesyonel yardımı gerektiğinde almak, potansiyel sorunları zamanında ele almayı sağlar." ifadelerini kullandı.