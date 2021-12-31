Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli Piyango MPİ çekilişi canlı yayın ile Kanal D'de! Kanal D (Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi) canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 31.12.2021 20:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 21:07

Milli Piyango MPİ çekilişi canlı yayın ile Kanal D'de! Kanal D (Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi) canlı yayın izle

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2021 bu gece 23.00'da Kanal D ekranlarından yayınlanacak. 120 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce kişi bu noktada çekilişin naklen takibini yapmak üzere "Kanal D canlı yayın izle" araştırmasına çıktı. Çekiliş aynı zamanda MPİ Tv'nin Youtube kanalından da yayınlanacak. Çekiliş başladığında haberimizde bulunan link aracılığı ile naklen yayını takip edebilirsiniz. İşte Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Kanal D canlı yayın izle ekrnaı ve tüm detaylar...

Kanal D Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi canlı yayın izle - Milli Piyango MPİ çekilişi canlı yayın ile Kanal D’de!

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Kanal D canlı yayın aracılığı ile naklen ekranlara geliyor. 2022 yılbaşı özel çekilişte büyük ikramiyenin tam 120 milyon TL olduğu bilinirken ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce kişi "Kanal D canlı yayın izle" aracılığı ile çekilişi takip ediyor. Çekiliş bu akşam saatler 23.00'ı gösterdiğinde gerçekleşecek. İşte Kanal D canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar...

Kanal D Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi canlı yayın izle - Milli Piyango MPİ çekilişi canlı yayın ile Kanal D’de!

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık Cuma saat 17.00'de başlayacak. 120 milyon TL'lik ikramiyenin kazanan rakamları 23.00'de belli olacak. Çekiliş, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanal D Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi canlı yayın izle - Milli Piyango MPİ çekilişi canlı yayın ile Kanal D’de!

23.00'da gerçekleşecek olan dev ikramiyeli çekilişi naklen takip etmek isteyenler aşağıda yer alan linke gidebilir.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

Kanal D Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi canlı yayın izle - Milli Piyango MPİ çekilişi canlı yayın ile Kanal D’de!

Milli Piyango Sorgulama İçin Tıklayın

Milli Piyango Sonuçları İçin Tıklayın

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanacak. Çekilişi kaçıranlar ya da biletini internetten sorgulayarak sonucu teyit etmek isteyenler yılbaşı çekilişi sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar nereden öğrenilir diye merak ediyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi Milli Piyango Online üzerinden ve sabah.com.tr'den gerçekleştiriliyor. Bilet sorgulama ekranında bilet numarası ve çekiliş tarihi bilgilerini girerek biletinizi sorgulayabilir, teselli ikramiyesi, amorti ve büyük ikramiye kazanan rakam bilgisine ulaşabilirsiniz.

Kanal D Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi canlı yayın izle - Milli Piyango MPİ çekilişi canlı yayın ile Kanal D’de!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA VE YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları 17:00'da başladı. 23:00'da kadar sürecek olan çekilişler tamamlandıkça sonuçlar bu sayfada yer alacaktır. Tüm çekilişler tamamlanınca tam sıralı kazandıran numaralar listesini sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA