Milli Piyango MPİ çekilişi canlı yayın ile Kanal D'de! Kanal D (Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi) canlı yayın izle

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2021 bu gece 23.00'da Kanal D ekranlarından yayınlanacak. 120 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce kişi bu noktada çekilişin naklen takibini yapmak üzere "Kanal D canlı yayın izle" araştırmasına çıktı. Çekiliş aynı zamanda MPİ Tv'nin Youtube kanalından da yayınlanacak. Çekiliş başladığında haberimizde bulunan link aracılığı ile naklen yayını takip edebilirsiniz. İşte Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Kanal D canlı yayın izle ekrnaı ve tüm detaylar...