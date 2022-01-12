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Haberler Yaşam Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz var mı bugün yok mu? 12 Ocak 2022 Sadakatsiz bu hafta akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 17:21

Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz var mı bugün yok mu? 12 Ocak 2022 Sadakatsiz bu hafta akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz yeni bölüm için geri sayım sürerken gözler kanalın TV yayın akışına çevrildi. Geçtiğimiz hafta da ekranlara gelmeyen yapımın bu hafta da yayınlanmayacak oluşu sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalara neden oldu. Bu noktada "12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Dizinin yeni bölümüyle önümüzdeki hafta Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Sadakatsiz bugün akşam var mı yok mu? 12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D yayın akışı bugün sabah saatlerinden itibaren Sadakatsiz dizisi ile gündeme geldi. Dizinin sıkı takipçileri yapımın geçtiğimiz hafta da ekranlarda yer almaması nedeniyle yayın akışını inceliyor. Ancak bugün de dizi kanalın duyurduğu yayın akışı içerisinde yer almadı. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı yok mu? Sadakatsiz dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtı…

Sadakatsiz bugün akşam var mı yok mu? 12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

En son 45. bölümü ile ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi 12 Ocak 2022 Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında yer almayacak.

Diziye yılbaşı nedeniyle ara verildiği öğrenildi. 5 ve 12 Ocak Çarşamba akşamlarında Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmayacak.

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Sadakatsiz bugün akşam var mı yok mu? 12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

11:00 Asi TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Logan: Wolverine

22:45 Sadakatsiz TEKRAR

01:30 Logan: Wolverine

03:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR

05:30 Küçük Ağa TEKRAR

Sadakatsiz bugün akşam var mı yok mu? 12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 19 Ocak'ta ekranlara gelecek.

Sadakatsiz bugün akşam var mı yok mu? 12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır.

Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir.

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