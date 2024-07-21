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Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık
Giriş Tarihi: 21.07.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
08:59
Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık
Antalya'da geçen pazar gecesi kanala uçan otomobilde eşini kaybeden Melek İşgören'in kızı İçten Demir ile torunları Ayaz Yalın Demir (5) ve Zeynep Demir'i (9) kapıyı açarak hayata bağladığı ortaya çıktı. O anları SABAH'a anlatan İşgören, "Araç ters döndüğü için kızım ve torunlarım üstüme geldi. Bir elimle torunlarımı tuttum. Diğer elimle önce camı, sonra kapıyı açtım. Eşimi ise emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık" dedi.