Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık

Yol bir anda bitti. Kızım İcten Demir 'Baba orda yok dedi. Eşim firene bastı. Araba bu sırada kanala uçtu. Araç ters döndüğü için kızım ve torunlarım üstüme geldi. Bir elimle torunlarımı tuttum. Diğer elimle önce camı, sonra kapıyı açtım. Bu sırada bir kişi geldi. Önce beni sonra sıra ile torunlarımı ve kızım çıkardı. Aracın içinde kızım ve torunlarımı tutmasaydım durum çok kötü olabilirdi." dedi.

