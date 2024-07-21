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Haberler Yaşam Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık
Giriş Tarihi: 21.07.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 08:59

Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık

Antalya'da geçen pazar gecesi kanala uçan otomobilde eşini kaybeden Melek İşgören'in kızı İçten Demir ile torunları Ayaz Yalın Demir (5) ve Zeynep Demir'i (9) kapıyı açarak hayata bağladığı ortaya çıktı. O anları SABAH'a anlatan İşgören, "Araç ters döndüğü için kızım ve torunlarım üstüme geldi. Bir elimle torunlarımı tuttum. Diğer elimle önce camı, sonra kapıyı açtım. Eşimi ise emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 Temmuz gecesi sulama kanala uçan otomobilde sürücüsü Metin İşgören (73) yaşamını yitirdiği kazada anneanne Melek İşgören'in kızı İçten Demir ile torunları Ayaz Yalın Demir (5) ve Zeynep Demir'i (9) kapıyı açarak hayata bağladığı ortaya çıktı.

Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık

Korkunç kaza; geçtiğimiz pazar akşamı saat 22.00 sıralarında D400 Karayolu, Aşağı Işıklar Merkez Sokak yan yol girişinde meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Metin İşgören idaresindeki 33 RZ 429 plakalı otomobil, D400 Karayolu Aşağı Işıklar Merkez Sokak yan yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.

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Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık

CAN PAZARI YAŞANDI

Beli kırık olarak kazadan kurtulan Melek İşgören o anları SABAH'a anlattı. Anneanne melek İşgören,kazanın yaşandığı pazar günü kızı ve torunları ile birlikte bir yakınının düğününe gittiklerin söyledi. Torunun uykusu gelince düğünden erken ayrılmak zorunda kaldıklarını da belirten İşgören, "Eşim Metin İşgören kestirme yola saptı.

Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık

Yol bir anda bitti. Kızım İcten Demir 'Baba orda yok dedi. Eşim firene bastı. Araba bu sırada kanala uçtu. Araç ters döndüğü için kızım ve torunlarım üstüme geldi. Bir elimle torunlarımı tuttum. Diğer elimle önce camı, sonra kapıyı açtım. Bu sırada bir kişi geldi. Önce beni sonra sıra ile torunlarımı ve kızım çıkardı. Aracın içinde kızım ve torunlarımı tutmasaydım durum çok kötü olabilirdi." dedi.

Kanaldaki can pazarını SABAH’a anlattı: Eşimi emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadık

EŞİMİN KEMERİ BAĞLI OLDUĞU İÇİN KURTARAMADIK

Melek İşgören, eşinin emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtaramadıklarını söyledi. Kendisi, kızı ve torunlarının kanaldan çıkaran kişinin eşini çıkartmak için çok uğraştığını da belirten Melek İşgören, "Bizi dışarı çıkartan çocuk eşimin kapısını açtı.

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