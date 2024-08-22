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Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:50

Kandiili ve AFAD verileriyle 22 Ağustos güncel depremler listesi | Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Ülkemizde yaşanan depremler büyüklükleri ve şiddetleri fark etmeksizin Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle güncel olarak raporlanmakta. Türkiye dört taraftan fay hatları ile kuşatılmış bir deprem bölgesi. Haliyle vatandaşlar her gün büyük küçük sarsıntılarla depremi yaşamakta. Peki, 22 Ağustos 2024 tarihinde nerede ve kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? İşte, depremlerle ilişkin detaylar haberin devamında...

Kandiili ve AFAD verileriyle 22 Ağustos güncel depremler listesi | Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Türkiye'den deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarının üzerine konumlanmış ülkemizde, her gün irili ufaklı sarsıntılar meydana gelmektedir. Geçtiğimiz sene 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin maddi ve manevi kayıplara, büyük yıkım ve acılara sebebiyet vermesinden dolayı vatandaşlar sürekli olarak deprem endişesiyle karşı karşıya. Arama motorlarında sıkça deprem mi oldu, nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt aranmaktadır. 22 Ağustos 2024 tarihinde ülkemizde Muğla, Hatay ve Adıyaman'da 3 ve üzeri şiddette depremler meydana geldi.

Kandiili ve AFAD verileriyle 22 Ağustos güncel depremler listesi | Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri resmi web sayfaları üzerinden anlık olarak güncellemektedir. Bu güncel liste, küçük veya büyük tüm depremleri içerir ve vatandaşlar depremlerin büyüklüğü ve derinliği gibi detayları bu liste aracılığıyla öğrenebilmelerini sağlamaktadır.

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Kandiili ve AFAD verileriyle 22 Ağustos güncel depremler listesi | Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Büyüklük:3.0 (ML)
Yer:Dursunbey (Balıkesir)
Tarih(UTC):22-08-2024 03:52:24
Enlem:39.6264
Boylam : 28.7633
Derinlik: 5.52 (KM)
Büyüklük:4.1 (Mw)
Büyüklük:3.3 (ML)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih(UTC):22-08-2024 02:19:08
Enlem:38.0989
Boylam :38.4622
Derinlik :12.52 (KM)
Yer:Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-08-22
Saat:03:19:23 TSİ
Enlem:35.69389 N
Boylam:27.48722 E
Derinlik:22.69 km
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-08-21
Saat:10:35:27 TSİ
Enlem:39.10778 N
Boylam:25.72167 E
Derinlik:33.84 km
Kandiili ve AFAD verileriyle 22 Ağustos güncel depremler listesi | Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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Kandiili ve AFAD verileriyle 22 Ağustos güncel depremler listesi | Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
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