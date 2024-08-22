Kandiili ve AFAD verileriyle 22 Ağustos güncel depremler listesi | Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Türkiye'den deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarının üzerine konumlanmış ülkemizde, her gün irili ufaklı sarsıntılar meydana gelmektedir. Geçtiğimiz sene 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin maddi ve manevi kayıplara, büyük yıkım ve acılara sebebiyet vermesinden dolayı vatandaşlar sürekli olarak deprem endişesiyle karşı karşıya. Arama motorlarında sıkça deprem mi oldu, nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt aranmaktadır. 22 Ağustos 2024 tarihinde ülkemizde Muğla, Hatay ve Adıyaman'da 3 ve üzeri şiddette depremler meydana geldi.