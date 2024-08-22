Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
09:50
Kandiili ve AFAD verileriyle 22 Ağustos güncel depremler listesi | Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Ülkemizde yaşanan depremler büyüklükleri ve şiddetleri fark etmeksizin Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle güncel olarak raporlanmakta. Türkiye dört taraftan fay hatları ile kuşatılmış bir deprem bölgesi. Haliyle vatandaşlar her gün büyük küçük sarsıntılarla depremi yaşamakta. Peki, 22 Ağustos 2024 tarihinde nerede ve kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? İşte, depremlerle ilişkin detaylar haberin devamında...