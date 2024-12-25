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Kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri
Giriş Tarihi: 25.12.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
22:08
Kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri
Diyanet kandil tarihleri takvimi İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. 1 Ocak günü başlayacak üç aylarla birlikte Regaip Kandili 2025 tarihi de gündeme geldi. Recep ayı içerisinde idrak edilen bu özel günde yapılacak ibadetler de şimdiden planlandı. Peki, ilk kandil ne zaman, Regaip Kandili nedir, ne yapılır? İşte, detaylar...