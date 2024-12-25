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Haberler Yaşam Kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri
Giriş Tarihi: 25.12.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 22:08

Kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri

Diyanet kandil tarihleri takvimi İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. 1 Ocak günü başlayacak üç aylarla birlikte Regaip Kandili 2025 tarihi de gündeme geldi. Recep ayı içerisinde idrak edilen bu özel günde yapılacak ibadetler de şimdiden planlandı. Peki, ilk kandil ne zaman, Regaip Kandili nedir, ne yapılır? İşte, detaylar...

Kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri

Regaip Kandili ne zaman 2025 yılı Diyanet takvimi ile sorgulanıyor. Müslümanlar bu özel günü ibadetle dolu geçirmek için hazırlanıyor. İlk kandil tarihi için geri sayım başladı. İşte, detaylar...

Kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 Diyanet takvimine göre Recep ayı 1 Ocak Çarşamba günü başlıyor. Recep ayının ilk perşembe gecesi ise Regaip Kandili idrak ediliyor.

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Kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri

Buna göre Regaip Kandili 2 Ocak perşembe günü idrak edilecek.

Kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaib sözcüğü hadis ve fıkıh sözlüğünde "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarını taşır. Regaip Kandili aynı zamanda kandil zincirinin başlangıcıdır.

Kandil ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Regaip Kandili tarihi ve ibadetleri

Kandile adını veren kelime Arapça re-ğa-be kökünden gelmekte olup kelime olarak elde edilmesi arzu edilen değerler, bir şeyi istemek arzulamak, onun için çaba sarf etmek anlamlarına gelmektedir.

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