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Haberler Yaşam Kandilli'den açıklama geldi: İstanbul'da korkutan görüntü! Avcılar'da deniz metrelerce çekildi!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 17:02

Kandilli'den açıklama geldi: İstanbul'da korkutan görüntü! Avcılar'da deniz metrelerce çekildi!

Son dakika haberi: Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı. Konu ile ilgili İTÜ ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Kandilli’den açıklama geldi: İstanbul’da korkutan görüntü! Avcılar’da deniz metrelerce çekildi!

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

Kandilli’den açıklama geldi: İstanbul’da korkutan görüntü! Avcılar’da deniz metrelerce çekildi!

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi.

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Kandilli’den açıklama geldi: İstanbul’da korkutan görüntü! Avcılar’da deniz metrelerce çekildi!

Avcılar Ambarlı Sahili'nde küçük kumsal olarak bilinen bölgede deniz suyu seviyesinde değişiklik meydana geldi. Azalan su nedeniyle daha önce görülmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

Kandilli’den açıklama geldi: İstanbul’da korkutan görüntü! Avcılar’da deniz metrelerce çekildi!

Bölge sakinlerinden Abdurrahman Bilen, 40 yıldır Avcılar'da ikamet ettiğini belirterek, eskiden de 1-2 metre gerçekleşen sudaki çekilmenin ilk defa bu kadar çok olduğunu söyledi.

Kandilli’den açıklama geldi: İstanbul’da korkutan görüntü! Avcılar’da deniz metrelerce çekildi!

Bilen, normal zamanlarda suyun çekildiği yerlere büyük balıkçı teknelerinin yanaştığını ve insanların orada denize girdiğini dile getirdi.

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