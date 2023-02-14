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Kandilli'den açıklama geldi: İstanbul'da korkutan görüntü! Avcılar'da deniz metrelerce çekildi!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 16:58
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
17:02
Kandilli'den açıklama geldi: İstanbul'da korkutan görüntü! Avcılar'da deniz metrelerce çekildi!
Son dakika haberi: Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı. Konu ile ilgili İTÜ ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi