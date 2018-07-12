Kangal köpeklerine ilgi arttı

Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan Kangal köpekleri, dostluğu, sadakati ve zekasıyla sürü sahiplerinin en çok tercih ettiği köpek ırkları arasında yer alıyor. Bunun yanında evinde veya çiftliğinde köpek beslemek isteyen çok sayıda kişi de Kangal köpeklerini tercih ediyor.