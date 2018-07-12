Kangal köpeklerine ilgi arttı

Yüzyıllardır Anadolu insanının sadık dostu olan, kendisine emanet edilen sürüleri, çiftlikleri ve evleri koruyan Kangal köpekleri, yoğun ilgi görüyor. Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan Kangal köpekleri, dostluğu, sadakati ve zekasıyla sürü sahiplerinin en çok tercih ettiği köpek ırkları arasında yer alıyor. Bunun yanında evinde veya çiftliğinde köpek beslemek isteyen çok sayıda kişi de Kangal köpeklerini tercih ediyor. Sivas'ta yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi'nde kurulan, İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde Kangal ırkı köpeklerin üretimi yapılıyor.