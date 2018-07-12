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köpeklerine ilgi arttı

Giriş Tarihi: 12.07.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 10:01
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köpeklerine ilgi arttı
Kangal köpeklerine ilgi arttı

Yüzyıllardır Anadolu insanının sadık dostu olan, kendisine emanet edilen sürüleri, çiftlikleri ve evleri koruyan köpekleri, yoğun ilgi görüyor.

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köpeklerine ilgi arttı
Kangal köpeklerine ilgi arttı

Ana vatanı Sivas'ın ilçesi olan Kangal köpekleri, dostluğu, sadakati ve zekasıyla sürü sahiplerinin en çok tercih ettiği köpek ırkları arasında yer alıyor. Bunun yanında evinde veya çiftliğinde köpek beslemek isteyen çok sayıda kişi de Kangal köpeklerini tercih ediyor.

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köpeklerine ilgi arttı
Kangal köpeklerine ilgi arttı

Sivas'ta yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi'nde kurulan, İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde Kangal ırkı köpeklerin üretimi yapılıyor.

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köpeklerine ilgi arttı
Kangal köpeklerine ilgi arttı
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köpeklerine ilgi arttı
Kangal köpeklerine ilgi arttı
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köpeklerine ilgi arttı
Kangal köpeklerine ilgi arttı
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köpeklerine ilgi arttı
Kangal köpeklerine ilgi arttı
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