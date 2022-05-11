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Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:42

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye’den izlenilebilecek mi? 2022 Kanlı Ay Tutulması nasıl ve neden olur?

Astrolojik olayların meraklısı Kanlı Ay Tutulması için geri sayıma geçti. 2022 yılının ilk tutulması olma özelliğiyle dikkat çeken Kanlı Ay'ın tarihi, saati, burçlara etkisi, tutulmanın neden ve nasıl olduğu merak ediliyor. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülüyor. Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? 2022 Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, tutulma nasıl ve neden olur?

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye’den izlenilebilecek mi? 2022 Kanlı Ay Tutulması nasıl ve neden olur?

Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak bilinen Kanlı Ay Tutulması, Mayıs ayında gerçekleşecek. Heyecanla beklenen Kanlı Ay tutulmasına canlı olarak tanık olmak isteyenler geri sayıma geçti. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya'nın gölgesinin altında kalan Ay, muhteşem bir bakır rengini alacak. Peki Kanlı Ay Tutulması ne zaman? 2022 Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, tutulma nasıl ve neden olur?

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye’den izlenilebilecek mi? 2022 Kanlı Ay Tutulması nasıl ve neden olur?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen 2022 yılının ilk ay tutulması 16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. "Kanlı Ay Tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları da büyük oranda etkileyecek.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize olanak sağlayacak.

Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir.

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Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye’den izlenilebilecek mi? 2022 Kanlı Ay Tutulması nasıl ve neden olur?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay, Dünya'nın gölgesine girerek, Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybeder ve bu olayın sonucunda da Ay Tutulması meydana gelir.

Bu şartlar sağlandığında Dünya'nın gölgesi Ay yüzerine düşer. Bu 42 milyar kilometreye uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 kilometre daha geniştir. Ay, saatte 3456 kilometre hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arasında değişir.

Ay tutulması, yeryüzünden Ay'ın ufuk çizgisinin üzerine olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilmektedir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinde kırıldığından dolayı, Ay tutulmasında, Ay tamamen kaybolmaz ve Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye’den izlenilebilecek mi? 2022 Kanlı Ay Tutulması nasıl ve neden olur?

BURÇLARA ETKİLERİ

Ancak Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nın geçişi oldukça sert olacak ve Akrep burcunun tehlikeli yüzünü göreceğiz.

Burçlara göre etkileri farklılık gösterirken, bu tutulmanın tam tarihi ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.

Oldukça önemli olan ve 2023 yılına kadar sürmesi beklenen Akrep - Boğa aksındaki tutulmaların etkisi herkesi sarıp sarmalayacak.

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