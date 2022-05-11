Astrolojik olayların meraklısı Kanlı Ay Tutulması için geri sayıma geçti. 2022 yılının ilk tutulması olma özelliğiyle dikkat çeken Kanlı Ay'ın tarihi, saati, burçlara etkisi, tutulmanın neden ve nasıl olduğu merak ediliyor. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülüyor. Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? 2022 Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, tutulma nasıl ve neden olur?