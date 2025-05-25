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Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 21:38

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV'de! Kanlı Dövüş filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

Aksiyonseverlerin ilgisini çeken Kanlı Dövüş filmi, sürükleyici hikayesiyle yeniden gündeme geldi. Hong Kong'a giden genç bir kadının, üç hırsızla karşılaşmasıyla başlayan olaylar nefes kesen bir mücadeleye dönüşüyor. Peki, Kanlı Dövüş filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Kanlı Dövüş filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

Orijinal adı Lady Bloodfight olan ve gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Kanlı Dövüş filmi uzun sürenin ardından yeniden ekranlarda yerini alıyor. Hong Kong sokaklarında başlayan tehlikeli bir kovalamacayı konu alan filmde, genç bir kadının hayatta kalma savaşı ekranlara taşınıyor. Peki; Kanlı Dövüş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Kanlı Dövüş filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU

Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong'ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulunca, bir Wudang şampiyonu olan Shu'nun dikkatini çeker. Genç kadını dünyanın en büyük gizli kadınlararası dövüş sanatları turnuvasına sokmak üzere yetiştirmeye karar verir. Aylar süren yoğun ve insafsız bir hazırlıktan sonra Jane, aralarında Shu'nun en büyük rakibi olan Shaolin ustası Wai'nin çırağı Ling'in de olduğu, dünyanın en ölümcül kadınlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

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KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Kanlı Dövüş filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Lady Bloodfight

Yönetmen : Chris Nahon

Yapım Yılı : 2016

Oyuncular : Amy Johnston, Muriel Hofmann, Kathy Wu, Jenny Wu, Jet Tranter

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Kanlı Dövüş filmi ne zaman çekildi, kadrosunda kimler var?