Kanser eşi öldü, ortaya çıkan mektupları yüreklerini dağladı

'MEKTUBUNDA O GÜCÜ YENİDEN KENDİMDE BULDUM'

Eşinin yazdığı mektupları okuyan Dilek Aktolun, 2,5 yıl süren tedavisi sürecinde çok acılar çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eşimi kaybettiğim ilk gün üzerimde bir rahatlama oldu. Çünkü son zamanları çok acıyla geçmişti. O gün onun o acılardan kurtulduğunu bildiğim için rahatlamıştım ve tüm gün cenazede onca insanın bizimle birlikte gördüğümde çok mutlu oldum. Acaba Semih şimdi burada olsa bana ne söylerdi? İnsanlara ne söylerdi diye düşündüm. Toprağa verdikten sonra eve geldik. Hastalığı süresince de kızlarına iki tane küçük defter almış. Kendini iyi hissettiği zamanlarda Nilüfer Duru'ya ve Elif Su'ya ayrı ayrı yazılar yazıyordu. Bu defterleri alıp okumak istedim. Sonra bu defterlerden birinin orta sayfasına bana bir mektup yazmıştı. Diğer mektupların hepsinde tarih ve saat yazılıydı ama bunda tarih ve saat yazılı değildi. Anladım ki, aslında bu mektup bugün için bana özel yazılmıştı ve Allah eve gelince onu bulmamı nasip etti. Okudum. Çok duygulandım, gururlandım. Semih hep kendinden sonra çocukları için dik durmamı isterdi. Bu mektupla o gücü yeniden kendimde buldum."