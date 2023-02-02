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Kanser hastası annenin son isteği yürekleri dağladı: "Yavrularımı yanımda istiyorum"
Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:08
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
14:11
Kanser hastası annenin son isteği yürekleri dağladı: "Yavrularımı yanımda istiyorum"
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Züleyha Karakaş (42), 2 yıl önce kocası tarafından terk edilip, meme kanserine yakalandı. Acılar içinde kıvranan annenin son isteği, biri engelli olan, devlet korumasındaki iki çocuğunun yanında olması. İşte kanser hastası annenin yürekleri dağlayan feryadı...