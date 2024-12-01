Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:35

Kanser hastası kadın oğlu tarafından öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda kanser hastası Meral Sertel (79), oğlu tarafından darbedilerek öldürüldü. Annesini öldürdükten sonra polisi arayıp 'Annem evde hareketsiz yatıyor' ihbarında bulunan şüheli Emre İ. Çıkarıldığ mahkemece tutuklandı. Öldürülen Meral Sertel'in olaydan 2 gün önce oğlu ile yaşadıkları binaya girdiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Kanser hastası kadın oğlu tarafından öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki olay, 24 Kasım Pazar günü saat 10.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre İ. (57) polisi arayarak kanser hastası annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu.

Kanser hastası kadın oğlu tarafından öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki Meral Sertel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanser hastası kadın oğlu tarafından öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

POLİS CİNAYETİ ÇÖZDÜ, ŞÜPHELİ EVLAT TUTUKLANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emre İ.'nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. Emre İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi.

Kanser hastası kadın oğlu tarafından öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Şüpheli, sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti.

Beyoğlu'nda oğlu tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kanser hastası kadın oğlu tarafından öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü Emre İ. tarafından darbedilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON DAKİKA