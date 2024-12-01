Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
11:35
Kanser hastası kadın oğlu tarafından öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda kanser hastası Meral Sertel (79), oğlu tarafından darbedilerek öldürüldü. Annesini öldürdükten sonra polisi arayıp 'Annem evde hareketsiz yatıyor' ihbarında bulunan şüheli Emre İ. Çıkarıldığ mahkemece tutuklandı. Öldürülen Meral Sertel'in olaydan 2 gün önce oğlu ile yaşadıkları binaya girdiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.