Kanser hastası kadın oğlu tarafından öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

POLİS CİNAYETİ ÇÖZDÜ, ŞÜPHELİ EVLAT TUTUKLANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Emre İ.'nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti. Emre İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi.