Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor
Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor
Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından birisi olarak bilinen kanserle mücadelede yeni bir evreye girildi. Her yıl ülkemizde 163 bin civarında kişiye kanser tanısı konuluyor. Tedavisi pahalı ve zor olan bu hastalıkla mücadelede klasik kemoterapinin yerini "akıllı" bir yöntem alıyor. Prof. Dr. Orhan Türken, "Halen pek çok hastada kullandığımız klasik kemoterapi yavaş yavaş terk ediliyor. Bunun yerini akıllı moleküller, hedefe yönelik ilaçlar alıyor. Bağışıklık sistemini aktif kılarak kanserle mücadelede daha güçlü hale getiren immünoterapi de giderek daha fazla hastada kullanılıyor" dedi.