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Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini alıyor

Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından birisi olarak bilinen kanserle mücadelede yeni bir evreye girildi. Her yıl ülkemizde 163 bin civarında kişiye tanısı konuluyor. Tedavisi pahalı ve zor olan bu hastalıkla mücadelede klasik kemoterapinin yerini "akıllı" bir yöntem alıyor. Prof. Dr. Orhan Türken, "Halen pek çok hastada kullandığımız klasik kemoterapi yavaş yavaş terk ediliyor. Bunun yerini akıllı moleküller, hedefe yönelik ilaçlar alıyor. Bağışıklık sistemini aktif kılarak kanserle mücadelede daha güçlü hale getiren de giderek daha fazla hastada kullanılıyor" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 03.02.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 17:18
Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her yıl ortalama 163 bin kişiye tanısı konuyor. Dünya Sağlık Örgütü ise daha vahim bir tabloya işaret ediyor. Yapılan araştırmalar tablonun bu şekilde devam etmesi halinde 2030 yılında tüm dünyada 22 milyon yeni tanı konulacağını gösteriyor.

Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor

Tıp dünyası 4 Şubat Günü'nde şu sorunun yanıtını aramaya devam ediyor: 'İyileşme oranları artacak, ölüm oranları düşecek mi?' son dönemde kanserle mücadelede erken tanı, bilinçlenme gibi koruyucu önlemlerin yanı sıra akıllı tedavi yöntemleri öne çıktı.

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Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor

Yakın geçmişe kadar aynı tanıyı alan hastalara benzer kemoterapi ilaçları veriliyordu. Artık hastalıklara moleküler ve genetik özelliklere göre tedavi başlanıyor.

Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Türken kanserde kişiye özgü uygulamaları ve kanserle mücadelenin geleceğini anlattı.

Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor

"KEMOTERAPİ TERK EDİLİYOR"

Prof. Dr. Türken, kanserin yıllar içinde giderek artış gösterdiğine dikkat çekerek, en sık görülen türlerin erkeklerde akciğer ve prostat, kadınlarda ise meme ve akciğer kanserleri olduğunu söyledi.

Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor

tedavisinin giderek kişiye özgü hale gelmeye başladığına dikkat çeken Türken, "Halen pek çok hastada kullandığımız klasik kemoterapi yavaş yavaş terk ediliyor. Bunun yerini akıllı moleküller, hedefe yönelik ilaçlar alıyor. Bağışıklık sistemini aktif kılarak kanserle mücadelede daha güçlü hale getiren de giderek daha fazla hastada kullanılıyor" diye konuştu.

Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor

Türken, kişiye özel tedavinin aşamalarını şöyle anlattı: " tanısı konduktan sonra ameliyat veya biyopsi yöntemiyle alınan parça genetik laboratuvarlara gönderiliyor. Burada tümör hücrelerinin genetik profili çıkartılıyor. Hangi genlerde sorun varsa, mutasyon görülüyorsa bunlar belirleniyor.

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