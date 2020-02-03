Kanserde ‘akıllı’ dönem: Kemoterapinin yerini immünoterapi alıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her yıl ortalama 163 bin kişiye kanser tanısı konuyor. Dünya Sağlık Örgütü ise daha vahim bir tabloya işaret ediyor. Yapılan araştırmalar tablonun bu şekilde devam etmesi halinde 2030 yılında tüm dünyada 22 milyon yeni tanı konulacağını gösteriyor.