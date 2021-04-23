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Haberler Yaşam Kapadokya'da gökyüzünde Türk bayraklı 23 Nisan şöleni
Giriş Tarihi: 23.04.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 09:30

'da gökyüzünde Türk bayraklı şöleni

'da, sıcak hava balonları Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Kapadokya'da gökyüzünde Türk bayraklı 23 Nisan şöleni

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerine bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Kapadokya'da gökyüzünde Türk bayraklı 23 Nisan şöleni

Yerli ve yabancı turistlerin, manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, yapılan hazırlıkların ardından Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

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Kapadokya'da gökyüzünde Türk bayraklı 23 Nisan şöleni

Gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

Kapadokya'da gökyüzünde Türk bayraklı 23 Nisan şöleni

Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı | Video

Kapadokya'da gökyüzünde Türk bayraklı 23 Nisan şöleni
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