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Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:42

Kapadokya’da korku dolu anlar: Sokak köpekleri Avustralya’lı turiste saldırdı!

Korku dolu anlar Kapadokya'da meydana geldi. Ailesi ile birlikte bölgeyi gezmeye gelen Avustralyalı turiste sokak köpeği saldırdı. İşte haberin detayları...

İHA
Kapadokya’da korku dolu anlar: Sokak köpekleri Avustralya’lı turiste saldırdı!

Korku dolu anlar, sabah saatlerinde Kapadokya'da yaşandı. Eşi ve iki çocuğu ile birlikte yürüyüşe çıkan Avustralyalı Richard Dearden bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Kapadokya’da korku dolu anlar: Sokak köpekleri Avustralya’lı turiste saldırdı!

Bacağından yaralanan turist Dearden yaptığı açıklamada,"Sabah saatlerinde eşim ve çocuklarım ile vadi yürüyüşüne gitmiştik. Köpekler oynarken bir tanesi bir anda üzerime saldırıp ısırdı. Hiç saldırgan gözükmüyorlardı, ısıracağını tahmin etmemiştim.

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Kapadokya’da korku dolu anlar: Sokak köpekleri Avustralya’lı turiste saldırdı!

"BARINAK YAPILIP TOPLANMALILAR"

Ailemle birlikte geziyordum bebeğim kucağımdaydı. O anda saldırdı.

Kapadokya’da korku dolu anlar: Sokak köpekleri Avustralya’lı turiste saldırdı!

Çocuğuma saldırmadığı için çok mutluyum. Köpekleri bir araya toplamanın çok zor olduğunu biliyorum ama bir barınak yapılıp toplanmalılar" şeklinde konuştu.

Kapadokya’da korku dolu anlar: Sokak köpekleri Avustralya’lı turiste saldırdı!

İşletme sahibi Selim Coşkun da yaptığı açıklamada, "Dün sabah saatlerinde müşterimiz Uzundere vadisine gezmeye çıkmış.

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